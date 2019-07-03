На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект О противодействии сквернословию, который предусматривает административную ответственность за использование нецензурной лексики в некоторых сферах жизни. Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на его появление.

2 июля на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №10414 О противодействии сквернословию.

Его целью является борьба с использованием нецензурной лексики во время трансляции телерадиопрограмм, публичных выступлений и в материалах СМИ.

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Наказывать за нарушение законодательных норм предлагают административным штрафом, общественными работами или даже арестом на 15 суток.

Автором этой инициативы выступила народный депутат Ольга Богомолец.

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на появление законопроекта против сквернословия.



– Уже и поговорить нельзя. Дематюкация заговора, – написала Ольга Скидинец.

– Будем тайно на складе собираться и тихо материться в элитном закрытом клубе, – написал в комментариях в Facebook Геннадий Хоменко.

Ранее Факты ICTV писали, что предусматривает законопроект против мата.