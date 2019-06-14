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Факты / Украина / Политика

Зеленский создаст экспертную группу для оценки результатов судебной реформы

Президент Владимир Зеленский создаст экспертную группу, чтобы оценить результаты судебной реформы и подготовить законодательные шаги для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Володимир Зеленський

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что будет создана экспертная группа для оценки результатов проведенной судебной реформы.

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– Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности реформированными) судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона, – сказал он.

Он отметил, что наличие ряда таких решений является показателем “провала судебной реформы”.

Напомним, 11 июня Зеленский уволил глав ОГА в 15 областях.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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