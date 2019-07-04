Хомутынник хочет, чтобы в будущей Верховной Раде была представлена команда Видродження.

Народный депутат Виталий Хомутынник принял решение баллотироваться в парламент по списку Оппозиционного блока, чтобы в будущей Верховной Раде была представлена команда партии Видродження. Об этом народный депутат и сопредседатель депутатской группы Партия Видродження заявил в интервью Украинской правде.

Также нардеп сообщил, что еще неделю назад не планировал идти в парламент и баллотироваться на мажоритарном округе в Харькове.

– В этот раз я не собирался идти в парламент. Поэтому я не пошел на округ. Я не сомневаюсь, что я бы на этом округе победил. Я там достаточно много делал и знаю поддержку людей, – отметил Хомутынник.

Он добавил, что решение баллотироваться по списку Оппозиционного блока он принял после отказа от участия в выборах по списку этой же политсилы Владимира Пилипенко, представителя партии Видродження.

– Неделю назад я понимал, что не иду в парламент. Для себя я принял решение, что хочу сконцентрироваться на бизнесе. Какой-то период времени у меня была иллюзия, что я могу быть политиком, когда-то предлагали возглавлять Министерство молодежи и спорта. Мне уже будет 43 года в этом году, у меня уже нет каких-то иллюзий, я не вижу себя в политике, – говорит нардеп.

Также он добавил, что за 17 лет своей депутатской деятельности было много желаний где-то что-то у него забрать, но это всегда заканчивалось ничем, потому что статус позволяет быстро достучаться в какие-то кабинеты.

– Сегодня я не вижу в этом необходимости. Какого-то беспредела нет, страна становится другой, более транспарентной и публичной, новые политики приходят. Мне импонирует новая Зе-команда. Я считаю, что уже приходит тот момент, когда бизнесмены не должны быть в политике, они должны заниматься бизнесом. Но начали сбивать заказухами в прессе нашего Владимира Пилипенко, который в Видродженни занимал должность главы политсовета партии, и он сам принял решение не идти в парламент, – подчеркнул Хомутынник.

По его словам, должен был пойти кто-то вместо Пилипенко от Видродження, поэтому он принял решение фактически стать на его место, чобы представлять партию.

– Моя цель, идея и задача была изначально – это чтобы Видродження было представлено в парламенте как политическая партия, прошедшая в парламент, – резюмировал Хомутынник.

Напомним, Оппоблок объединился с четырьмя политсилами, чтобы вместе идти на парламентские выборы в Раду.