У Фонда гарантирования вкладов физических лиц отсутствуют юридические основания не подписывать договор по итогу торгов 7 июня на аукционе DebtX по продаже кредитов Дельта Банка.

Под залогом находятся Ильичевский масложировой комбинат, Ильичевский зерновой порт, Одесский масложировой комбинат и ряд других объектов масложировой отрасли, компании Скай.

Об этом на круглом столе Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами? заявила замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

– Мы еще раз повторяем, что конкурс был прозрачным и регламент не был нарушен, – сказала она.

По словам Рекрут, снижение цены продажи пула активов до 182,5 млн грн на июньском аукционе, по сравнению с 906 млн грн, который победитель торгов финансовая компания Скай готова была отдать на мартовском, который отменил суд, вызвало подозрение в сговоре и ФГВФЛ сейчас согласовывает итоги с залоговыми кредиторами – Укрэксимбанком и НБУ.

Она сообщила, что компания Скай уже оплатила лот, Укрэксимбанк согласовал сделку, а решение Нацбанка ожидается до конца июля.

В свою очередь, член совета НБУ Тимофей Милованов отметил, что залоговые активы надо продавать быстро и не важно по какой цене, чтобы инвесторы смогли заняться их развитием.

– Самое главное, чтобы активы работали, – сказал он.

С ним согласились замглавы ПУМБ Константин Школяренко и глава финкомпании Авистар Юрий Костробий.

– За полгода недобросовестный заемщик может нарыть противотанковые рвы, чтобы кредитор не добрался до активов, – сказал Школяренко.

Костробий добавил, что скорость продажи – это то что отличает рынок работы с корпоративными кредитами. Рекрут резюмировала, что ситуация с торгами по продаже пула кредитов Дельта Банка, особенно, отмена судом результатов конкурса негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

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Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 июня на площадке The Debt Exchange продал обязательства по кредитным договорам Дельта Банка за 182,5 млн грн. Стартовая цена составляла 868,8 млн грн и в ходе торгов цена снизилась почти на 80%.

Победителем аукциона стала финансовая компания Скай, конечным бенефициаром которой является собственник Кернел Груп Андрей Веревский.

Она же в марте 2019 года победила в аукционе, согласившись заплатить 906 млн грн за активы Дельта Банка, однако сделку заблокировал Окружной административный суд Киева по иску финансовой компании Октант, которая даже не принимала участие в торгах. До этого Фонд гарантирования 10 раз безуспешно пытался продать этот пул активов через ProZorro.

Напомним, Национальный банк Украины открыл возможность проведения новых финансовых операций, которыми уже начали пользоваться ведущие банки страны.