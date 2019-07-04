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Факты / Украина / Бизнес и финансы

У ФГВФЛ отсутствуют юроснования не подписывать договор по продаже пула кредитов Дельта Банка

У Фонда гарантирования вкладов физических лиц отсутствуют юридические основания не подписывать договор по итогу торгов 7 июня на аукционе DebtX по продаже кредитов Дельта Банка.

У ФГВФЛ отсутствуют юроснования не подписывать договор по продаже пула кредитов Дельта Банка

Под залогом находятся Ильичевский масложировой комбинат, Ильичевский зерновой порт, Одесский масложировой комбинат и ряд других объектов масложировой отрасли, компании Скай.

Об этом на круглом столе Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами? заявила замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

– Мы еще раз повторяем, что конкурс был прозрачным и регламент не был нарушен, – сказала она.

По словам Рекрут, снижение цены продажи пула активов до 182,5 млн грн на июньском аукционе, по сравнению с 906 млн грн, который победитель торгов финансовая компания Скай готова была отдать на мартовском, который отменил суд, вызвало подозрение в сговоре и ФГВФЛ сейчас согласовывает итоги с залоговыми кредиторами – Укрэксимбанком и НБУ.

Она сообщила, что компания Скай уже оплатила лот, Укрэксимбанк согласовал сделку, а решение Нацбанка ожидается до конца июля.

В свою очередь, член совета НБУ Тимофей Милованов отметил, что залоговые активы надо продавать быстро и не важно по какой цене, чтобы инвесторы смогли заняться их развитием.

– Самое главное, чтобы активы работали, – сказал он.

С ним согласились замглавы ПУМБ Константин Школяренко и глава финкомпании Авистар Юрий Костробий.

– За полгода недобросовестный заемщик может нарыть противотанковые рвы, чтобы кредитор не добрался до активов, – сказал Школяренко.

Костробий добавил, что скорость продажи – это то что отличает рынок работы с корпоративными кредитами. Рекрут резюмировала, что ситуация с торгами по продаже пула кредитов Дельта Банка, особенно, отмена судом результатов конкурса негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Читайте: Торги по продаже активов Дельта Банка прошли законно – ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 июня на площадке The Debt Exchange продал обязательства по кредитным договорам Дельта Банка за 182,5 млн грн. Стартовая цена составляла 868,8 млн грн и в ходе торгов цена снизилась почти на 80%.

Победителем аукциона стала финансовая компания Скай, конечным бенефициаром которой является собственник Кернел Груп Андрей Веревский.

Она же в марте 2019 года победила в аукционе, согласившись заплатить 906 млн грн за активы Дельта Банка, однако сделку заблокировал Окружной административный суд Киева по иску финансовой компании Октант, которая даже не принимала участие в торгах. До этого Фонд гарантирования 10 раз безуспешно пытался продать этот пул активов через ProZorro.

Напомним, Национальный банк Украины открыл возможность проведения новых финансовых операций, которыми уже начали пользоваться ведущие банки страны.

Источник: УНИАН

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