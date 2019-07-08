Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Список кандидатов в народные депутаты 2019 насчитывает 5 979 человек.

В список кандидатов в народные депутаты вошли 5 979 человек. Из них ЦИК зарегистрировала 2 761 кандидата в избирательных списках партий.

По мажоритарным округам было зарегистрировано 3 218 кандидатов в народные депутаты.

Выборы в Верховную Раду будут проходить по пропорциональной системе. То есть именно в мажоритарных округах будут выбирать половину депутатов парламента.

В мажоритарных округах избиратели голосуют за одного кандидата из предоставленного перечня. В Верховную Раду проходит тот, кто получил большинство голосов в своем округе.

Список кандидатов в народные депутаты 2019 по мажоритарным округам

Винницкая область

























































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 22 фотографий

Волынская область









































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 10 фотографий

Днепропетровская область

















































































































































































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 60 фотографий

Донецкая область





































































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 33 фотографий

Житомирская область

































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 16 фотографий

Закарпатская область













































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 19 фотографий

Запорожская область









































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 26 фотографий

Ивано-Франковская область





















































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 21 фотографий

Киевская область





























































































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 39 фотографий

Кировоградская область









































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 18 фотографий

Луганская область





























































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 23 фотографий

Львовская область

















































































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 36 фотографий

Николаевская область





































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 17 фотографий

Одесская область





















































































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 37 фотографий

Полтавская область





































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 25 фотографий

Ровенская область





























































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий

Сумская область

































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 16 фотографий

Тернопольская область





























































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий

Харьковская область













































































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 35 фотографий

Херсонская область





























































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий

Хмельницкая область

















































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 20 фотографий

Черкасская область





















































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 21 фотографий

Черновицкая область

























































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 14 фотографий

Черниговская область

















































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 20 фотографий

Киев





























































































































































































Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 47 фотографий

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К слову, всего на территории Украины для проведения выборов в Верховную Раду создано 199 одномандатных избирательных округов.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборы в Верховную Раду.