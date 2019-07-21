Пять главных фактов о политической партии Голос – читайте в нашем материале.

5 фактов о партии Голос

1. Святослав Вакарчук не будет отказываться от музыкальной карьеры.

Певец придерживается мнения, что в политике нужно оставаться собой.

2. Олигархи не будут заниматься финансированием партии Голос.

По словам Святослава Вакарчука, большую часть средств в поддержку политического движения получают от малого, среднего бизнеса и от обычных людей.

3. Святослав Вакарчук не поддерживает мажоритарную составляющую избирательной системы.

Он надеется, что парламентские выборы в Украине пройдут по системе открытых списков.

4. Коалиция между партией Слуга народа и партией Голос возможна.

По словам советника Владимира Зеленского Александра Данилюка, это станет возможным, если партия будет разделять принципы президента.

5. По результатам национального экзит-пола, партию Голос Голос поддерживают 6,3% избирателей.

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Согласно результатам опроса, проведенного Центром социальных экспертиз Института социологии в период 5-10 июля, за партию Святослава Вакарчука готовы отдать свой голос 7,4% респондентов. Таким образом она преодолевает проходной барьер в Верховную Раду.

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Напомним, Святослав Вакарчук представил свою политическую партию Голос и назвал имена членов команды.