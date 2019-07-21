Пять главных фактов о политической партии Голос – читайте в нашем материале.
5 фактов о партии Голос
1. Святослав Вакарчук не будет отказываться от музыкальной карьеры.
Певец придерживается мнения, что в политике нужно оставаться собой.
2. Олигархи не будут заниматься финансированием партии Голос.
По словам Святослава Вакарчука, большую часть средств в поддержку политического движения получают от малого, среднего бизнеса и от обычных людей.
3. Святослав Вакарчук не поддерживает мажоритарную составляющую избирательной системы.
Он надеется, что парламентские выборы в Украине пройдут по системе открытых списков.
4. Коалиция между партией Слуга народа и партией Голос возможна.
По словам советника Владимира Зеленского Александра Данилюка, это станет возможным, если партия будет разделять принципы президента.
5. По результатам национального экзит-пола, партию Голос Голос поддерживают 6,3% избирателей.
Читайте: Выборы в Верховную Раду экзит-пол 2019 (результаты голосования)
Согласно результатам опроса, проведенного Центром социальных экспертиз Института социологии в период 5-10 июля, за партию Святослава Вакарчука готовы отдать свой голос 7,4% респондентов. Таким образом она преодолевает проходной барьер в Верховную Раду.
Читайте: Программа партии Голос
Напомним, Святослав Вакарчук представил свою политическую партию Голос и назвал имена членов команды.