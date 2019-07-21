PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы 2019: результаты экзит-пола

Стали известны данные Национального экзит-пола 2019, по результатам которого в Верховную Раду должны пройти пять партий.

Вибори 2019

Появились предварительные результаты экзит-пола на выборах 2019, согласно которым в Верховную Раду проходят пять партий.

Результаты Национального экзит-пола показывают, что больше всего мест в парламенте получит партия Слуга народа, за которую проголосовали 43,9% избирателей.

Согласно результатам выборов по экзит-полу, в Верховную Раду проходят:

  • Слуга народа (43,9%);
  • Оппозиционная платформа – За жизнь (11,5%);
  • Европейская солидарность (8,9%);
  • ВО Батькивщина (7,6%);
  • Голос (6,3%).

Читайте: Выборы в Верховную Раду: как проходит голосование (ОНЛАЙН)

В 22.00 будут опубликованы окончательные результаты экзит-пола выборов 2019, которые будут более точно отображать ситуацию.

Тем не менее результаты выборов по экзит-полу не являются окончательными и имеют погрешность до 2,5%.

То есть некоторые партии, которые проходят в парламент по экзит-полу выборов 2019, могут не попасть в ВРУ после подсчета голосов в ЦИК.

Опрос проводили КМИС и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, который финансировался представительством Европейского Союза в Украине, программой содействия общественной активности Долучайся, международным фондом Відродження, посольством Канады в Украине.

Исследования проводились среди 13 тыс. респондентов, которые проголосовали, со всех регионов Украины методом анонимного опроса.

Данные по состоянию на 18.00, погрешность опроса составляет 2,5% для лидеров и до 1% для других партий.

К слову, Центральная избирательная комиссия не зафиксировала системных нарушений на внеочередных парламентских выборах.

Источник: КМИС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Минирование и подозрительные автобусы. Как проходило голосование в Харькове
Результаты экзит-пола: почему новая Рада будет более лояльна к России
Явка на выборах в Раду 2019 – сравнение с 2014 годом
Кто проходит в Верховную Раду – данные экзит-пола
Фуршет и напитки: как выглядит штаб Голоса
Драки в парламенте: почему депутаты машут кулаками и как с этим бороться
Выборы 2019: предварительные результаты голосования
Вино, десерты и шашлык: что происходит в штабе Европейской солидарности
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка