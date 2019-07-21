П’ять головних фактів про політичну партію Голос – читайте в нашому матеріалі.

5 фактів про партію Голос

1. Святослав Вакарчук не відмовлятиметься від музичної кар’єри.

Співак притримується думки, що в політиці потрібно залишатися собою.

2. Олігархи не займатимуться фінансуванням партії Голос.

За словами Святослава Вакарчука, більшу частину коштів на підтримку політичного руху отримують від малого, середнього бізнесу та від звичайних людей.

3. Святослав Вакарчук не підтримує мажоритарну виборчу систему.

Він сподівається, що парламентські вибори в Україні пройдуть за системою відкритих списків.

4. Коаліція між партією Слуга народу та партією Голос можлива.

За словами радника Володимира Зеленського Олександра Данилюка, це стане можливим, якщо партія розділятиме принципи президента.

5. За результатами національног екзит-полу, партію Голос підтримують 6,3% виборців.

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Згідно з результатами опитування, проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології у період 5-10 липня , за партію Святослава Вакарчука готові віддати свій голос 7,4% респондентів. Таким чином вона долає прохідний бар’єр до Верховної Ради.

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Нагадаємо, Святослав Вакарчук представив свою політичну партію Голос і назвав імена членів команди.