Как мы выбираем парламент сейчас
Смешанная избирательная система предполагает, что 50% народных депутатов в Верховную Раду избираются по мажоритарным спискам, а остальные 50% – по закрытым партийным (пропорционально).
В мажоритарных округах избиратели голосуют за одного кандидата из предоставленного перечня. В Верховную Раду проходит тот, кто получил большинство голосов в своем округе.
Пропорциональная система с закрытыми списками – это голосование за конкретную партию, однако избиратель не знает, кому именно из депутатов он отдает предпочтение.
Смешанную избирательную систему в Украине ввели во времена экс-президента Виктора Януковича.
Что такое закрытые списки
Дело в том, что избиратель отдает свой голос за партию и не влияет на то, кто попадет в Раду. Партийные лидеры формируют эти списки по своему усмотрению.
Минус закрытых списков в том, что вы можете полностью или частично поддерживать партию, однако в парламент от ее имени могут попасть политики, которые не вызывают доверия.
Что такое мажоритарная избирательная система
Мажоритарная избирательная система – порядок определения результатов волеизъявления, когда избранным считается кандидат, получивший на выборах большинство голосов на округе.
Формально избиратели голосуют за конкретного человека. Проблемой мажоритарной системы можно назвать большое количество неизвестных широкой публике политиков.
Закрытые списки и мажоритарная система – недостатки
Проблемой закрытых списков можно назвать то, что избиратели не влияют на порядок получения кандидатами депутатских мандатов. В такие моменты приходится верить партиям, которые могут в первую 10-ку включить волонтеров, активистов и ветеранов, а другую часть мест продать или отдать своим спонсорам.
На практике мажоритарная система разоблачает сразу две беды украинской политики: подкуп и нерабочая коалиция.
Организовать подкуп на мажоритарном округе легко. Ведь можно раздать продукты или деньги только избирателям одного округа, получить голоса и попасть в Раду.
Что предусматривают открытые списки
Открытые списки – форма партийных списков дает право избирателям выбирать конкретных политиков, а не просто партию. Так, в Раду проходят люди из партии, за которых проголосовало наибольшее количество избирателей.
Избиратель голосует за конкретных кандидатов в партийных списках. Результат партии и квота на депутатские мандаты высчитываются от голосов, которые в совокупности набрали кандидаты.
Например: партия выдвигает на выборы 450 кандидатов и, скажем, в совокупности они набирают миллион голосов. Согласно этому высчитывается количество мандатов, которые получит политическая сила.
Партии достается 30 мандатов. Их получат не те, кто первый в списке, а те, кто набрал большее количество голосов среди представителей партии.
Почему депутаты не хотят открытых списков?
При открытых списках сложно прогнозировать, кто из кандидатов пройдет в парламент.
Кандидат может набрать больше голосов в округе, но этот результат будет не самым лучшим среди его однопартийцев, поэтому есть шанс остаться без мандата.
Это значительно предотвращает такое явление, как торговля местами в парламенте.
Открытые списки усложнят голосование?
– Процесс голосования для избирателя усложнится, если это открытые списки региональные, но зависит от формы бюллетеня: вписывания или книжечка. Но это не слишком сложно, я убеждена, что граждане Украины на уровне IQ не является ниже, чем граждане Эстонии и Польши, – отмечает координатор избирательных программ сети Опора Ольга Айвазовская.