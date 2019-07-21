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Факты / Украина

Суд снял Онищенко с выборов в Верховную Раду

Верховный суд снял с выборов в Верховную Раду в округе №93 народного депутата Александра Онищенко.

Суд снял Онищенко с выборов в Верховную Раду

Ночью, 21 июля, Верховный суд снял с выборов в Верховную Раду нардепа Александра Онищенко, удовлетворив апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК отметили, что Верховный суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимися, существовали на момент принятия судебного решения.

Нардеп ссылался на обучение за границей.

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Верховный суд установил, что Шестой апелляционный административный суд принял ошибочное решение из-за предоставления неверной правовой оценки фактическим обстоятельствам.

Напомним, 18 июля Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты в избирательном округе №93.

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Источник: ЦИК

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