Верховний суд зняв з виборів до Верховної Ради в окрузі №93 народного депутата Олександра Онищенка.

Вночі, 21 липня, Верховний суд зняв з виборів у Верховну Раду нардепа Олександра Онищенка, задовольнивши апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії.

У ЦВК зазначили, що Верховний суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко і які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на момент прийняття судового рішення.

Нардеп посилався на навчання за кордоном.

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Верховний суд встановив, що Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив помилкове рішення через надання невірної правової оцінки фактичних обставин.

Нагадаємо, 18 липня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати у виборчому окрузі №93.

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Джерело: ЦВК