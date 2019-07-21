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Факти / Україна

Суд зняв Онищенка з виборів до Верховної Ради

Верховний суд зняв з виборів до Верховної Ради в окрузі №93 народного депутата Олександра Онищенка.

Суд зняв Онищенка з виборів до Верховної Ради

Вночі, 21 липня, Верховний суд зняв з виборів у Верховну Раду нардепа Олександра Онищенка, задовольнивши апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії.

У ЦВК зазначили, що Верховний суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко і які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на момент прийняття судового рішення.

Нардеп посилався на навчання за кордоном.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Верховний суд встановив, що Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив помилкове рішення через надання невірної правової оцінки фактичних обставин.

Нагадаємо, 18 липня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у народні депутати у виборчому окрузі №93.

До речі, Факти ICTV підготували спецпроект Парламентські вибори 2019. Там ви зможете ознайомитись з програмами політсил, їх ідеологіями та першими десятками.

Джерело: ЦВК

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