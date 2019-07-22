Участки для голосования на внеочередных парламентских выборах закрылись в 20.00, после чего начинается подсчет голосов.

Вскоре в ЦИК начнут поступать первые результаты выборов 2019 с участков со всей Украины.

ЦИК обнародует первые результаты выборов в Верховную Раду через несколько часов после закрытия участков.

Уже к утру 22 июля ЦИК должен обработать более 50% протоколов выборов 2019.