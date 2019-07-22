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Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)
Участки для голосования уже закрылись и Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса на выборах в Верховную Раду 2019.
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00:41
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22 июля
После подсчета 2,51% голосов лидерами являются:
- Слуга народа – 40,01%;
- ВО Батькивщина – 10,2%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 9,88%;
- Европейская солидарность – 8,71%;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 6,79%;
- Голос – 5,71%.
00:21
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22 июля
ЦИК подсчитала 1,5% голосов. Сейчас лидируют:
- Слуга народа – 38,56%;
- ВО Батькивщина – 10,92%;
- Европейская солидарность – 8,87%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 8,56%;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 7,96%;
- Голос – 5,9%.
23:36
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21 июля
Подсчитано 0,78% процентов голосов. Лидерами парламентских выборов являются:
- Слуга народа – 38,99%
- ВО Батькивщина – 11,18%;
- Европейская солидарность – 8,64%;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 8,03%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 7,10%;
- Голос – 6%.
22:39
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21 июля
Подсчитано 0,11% голосов. Первая пятерка выглядит следующим образом:
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22:20
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21 июля
Появились первые данные ЦИК на выборах в Верховную Раду. Подсчитали 0,03% голосов: