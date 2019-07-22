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Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Участки для голосования уже закрылись и Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса на выборах в Верховную Раду 2019.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:41 - 22 июля

После подсчета 2,51% голосов лидерами являются:

  • Слуга народа – 40,01%;
  • ВО Батькивщина – 10,2%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 9,88%;
  • Европейская солидарность – 8,71%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 6,79%;
  • Голос – 5,71%.
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00:21 - 22 июля

ЦИК подсчитала 1,5% голосов. Сейчас лидируют:

  • Слуга народа – 38,56%;
  • ВО Батькивщина – 10,92%;
  • Европейская солидарность – 8,87%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 8,56%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 7,96%;
  • Голос – 5,9%.
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23:36 - 21 июля

Подсчитано 0,78% процентов голосов. Лидерами парламентских выборов являются:

  • Слуга народа – 38,99%
  • ВО Батькивщина – 11,18%;
  • Европейская солидарность – 8,64%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 8,03%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 7,10%;
  • Голос – 6%.
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22:39 - 21 июля

Подсчитано 0,11% голосов. Первая пятерка выглядит следующим образом:

Результати парламентських виборів

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22:20 - 21 июля

Появились первые данные ЦИК на выборах в Верховную Раду. Подсчитали 0,03% голосов:

Підрахунок голосів на виборах 2019

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