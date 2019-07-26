Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса на выборах в Верховную Раду 2019.
ЦИК обработала 99,94% протоколов:
- Слуга народа – 43,16%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,04%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,10%;
- Голос – 5,82%.
ЦИК обработала 99,92% протоколов:
- Слуга народа – 43,16%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,04%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,10%;
- Голос – 5,82%.
ЦИК обработала 99,76% протоколов:
- Слуга народа – 43,17%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,11%;
- Голос – 5,83%.
В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10.00 25 июля.
На данный момент приняты оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК.
ОИК №69 на Закарпатье 24 июля приняла решение пересчитать голоса на всех 133 участках по заявлению кандидата в народные депутаты Виктора Балоги.
- Слуга народа – 43,18%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,11%;
- Голос – 5,83%.
ЦИК получила оригинальные протоколы об итогах голосования на выборах в Верховную Раду из еще 28 ОИК. Таким образом их общее количество увеличилось до 34-х.
Результаты парламентских выборов 2019 подсчитали уже на 99,37%:
- Слуга народа – 43,17%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,01%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,11%;
- Голос – 5,83%.
Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов на парламентских выборах 2019:
- Слуга народа – 43,14%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,12%;
- Голос – 5,84%.
Центральная избирательная комиссия обработала 98,87% протоколов на парламентских выборах 2019:
- Слуга народа – 43,13%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,12%;
- Голос – 5,85%.