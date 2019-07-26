В аэропорту Борисполь задержали 74-летнюю мать нардепа-беглеца Александра Онищенко Инессу Кадырову, которую подозревают в создании преступной организации.

25 июля в аэропорту Борисполь задержали мать нардепа Александра Онищенко Инессу Кадырову, которую подозревают в создании преступной организации для хищения природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча.

74-летняя женщина находилась в розыске с августа 2016 года.

Также ее подозревают в совершении преступления по предварительному сговору, завладении и растрате имущества, в создании фиктивного предпринимательства и отмывании денег в особо крупных размерах.

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В общей сложности ей инкриминируют обвинения по пяти статьям УК Украины.

Кадыровой грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 31 марта 2017 года мать Онищенко задержали в Испании.