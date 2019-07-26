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Факти / Україна

В аеропорту Бориспіль затримали 74-річну матір нардепа Онищенка

В аеропорту Бориспіль затримали 74-річну матір нардепа-втікача Олександра Онищенка Інесу Кадирову, яку підозрюють у створенні злочинної організації.

В аеропорту Бориспіль затримали 74-річну матір нардепа Онищенка

25 липня в аеропорту Бориспіль затримали матір нардепа Олександра Онищенка Інесу Кадирову, яку підозрюють у створенні злочинної організації для розкрадання природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ Укргазвидобування.

74-річна жінка перебувала у розшуку з серпня 2016 року.

Її підозрюють у скоєнні злочину за попередньою змовою, заволодінні та розтраті майна, у створенні фіктивного підприємництва та відмиванні грошей в особливо великих розмірах.

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В цілому їй інкримінують звинувачення за п’ятьма статтями КК України.

Кадировій загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, 31 березня 2017 року матір Онищенка затримали в Іспанії.

Джерело: САП

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