Иметь хорошую кредитную историю мечтает каждый, и не все знают, что не обязательно быть работником банка, чтобы ее найти. Факты ICTV собрали полезные советы и все варианты, как узнать свою кредитную историю.

Кредитная история – это не только задолженность или история кредитов, а и один из главных критериев оценки в обществе человека.

Если у вас плохая кредитная история, то возможность получить следующий заем намного меньше или поднимаются проценты его уплаты.

Не только в финансовых структурах смотрят на ваш кредитный статус, но и потенциальные работодатели. Это делается для того, чтобы понять, насколько надежный работник и стоит ли с ним сотрудничать.

В каких случаях нужно проверить свою кредитную историю

Вам отказали в будущем кредите. Вы хотите получить новый заем. Вы боитесь финансового мошенничества против вас. Вам интересно пересмотреть свою историю кредитов.

Как проверить свою кредитную историю

Бюро кредитных историй

Сайт

Чтобы получить информацию бесплатно, нужно отправить документы на почту бюро (01001, г. Киев, ул. Грушевского, 1д):

Копия первой и второй страницы паспорта. Копия отметки регистрации. Идентификационный код. Заявка на получение кредитного отчета.

Важно: все документы заверенные подписью! Ответ должен прийти в течение двух дней.

Для быстрого получения информации вам нужно зайти на официальный ресурс Бюро кредитных историй, предварительно зарегистрироваться и подтвердить личные данные.

Также альтернативные доступы к данным можно получить в терминалах или банках ПриватБанка или через специальный сервис СтатусКонтроль, где будет проводиться постоянный мониторинг.

Любые изменения в вашем финансовом статусе (взяли или закрыли кредит и т.д.) будут сообщаться вам путем СМС на телефон.

Цена такого предложения составляет около 50 грн.

Международное бюро кредитных историй

Сайт

Для бесплатного получения информации вам необходимо обратиться напрямую в организацию Международное бюро кредитных историй с соответствующими документами: паспорт, идентификационный, а также заверенные подписью копии с заявлением.

Получение кредитной истории online предусматривает оплату в размере 25 грн.

Первое украинское бюро кредитных историй

Сайт

Для бесплатного получения информации нужно обращаться в киевский офис бюро с паспортом и идентификационным кодом.

Проверка кредитной истории online возможна на сайте Первого украинского бюро за 50 грн, а дополнительные услуги приложения Мониторинг – от 95 до 390 грн за шесть месяцев.

Украинское кредитное бюро

Сайт

С помощью этого ресурса тоже можно узнать свою историю кредитов. Для этого нужно заполнить короткую форму на сайте бюро.

Если вы получили положительный отклик в наличии вашей кредитной истории в бюро, то следующим шагом будет запрос на ее получение – передача в бюро собственного паспорта и фото.

Только после этого вы оформляете заявку на получение информации на свой электронный адрес. Тарифы бюро указаны на сайте.

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