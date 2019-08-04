Иметь хорошую кредитную историю мечтает каждый, и не все знают, что не обязательно быть работником банка, чтобы ее найти. Факты ICTV собрали полезные советы и все варианты, как узнать свою кредитную историю.
Кредитная история – это не только задолженность или история кредитов, а и один из главных критериев оценки в обществе человека.
Если у вас плохая кредитная история, то возможность получить следующий заем намного меньше или поднимаются проценты его уплаты.
Не только в финансовых структурах смотрят на ваш кредитный статус, но и потенциальные работодатели. Это делается для того, чтобы понять, насколько надежный работник и стоит ли с ним сотрудничать.
В каких случаях нужно проверить свою кредитную историю
- Вам отказали в будущем кредите.
- Вы хотите получить новый заем.
- Вы боитесь финансового мошенничества против вас.
- Вам интересно пересмотреть свою историю кредитов.
Как проверить свою кредитную историю
Бюро кредитных историй
Чтобы получить информацию бесплатно, нужно отправить документы на почту бюро (01001, г. Киев, ул. Грушевского, 1д):
- Копия первой и второй страницы паспорта.
- Копия отметки регистрации.
- Идентификационный код.
- Заявка на получение кредитного отчета.
Важно: все документы заверенные подписью! Ответ должен прийти в течение двух дней.
Для быстрого получения информации вам нужно зайти на официальный ресурс Бюро кредитных историй, предварительно зарегистрироваться и подтвердить личные данные.Читайте: Владельцам ID-карт отказывают в кредитах и не выдают дипломы - причины
Также альтернативные доступы к данным можно получить в терминалах или банках ПриватБанка или через специальный сервис СтатусКонтроль, где будет проводиться постоянный мониторинг.
Любые изменения в вашем финансовом статусе (взяли или закрыли кредит и т.д.) будут сообщаться вам путем СМС на телефон.
Цена такого предложения составляет около 50 грн.
Международное бюро кредитных историй
Для бесплатного получения информации вам необходимо обратиться напрямую в организацию Международное бюро кредитных историй с соответствующими документами: паспорт, идентификационный, а также заверенные подписью копии с заявлением.
Получение кредитной истории online предусматривает оплату в размере 25 грн.
Первое украинское бюро кредитных историй
Для бесплатного получения информации нужно обращаться в киевский офис бюро с паспортом и идентификационным кодом.
Проверка кредитной истории online возможна на сайте Первого украинского бюро за 50 грн, а дополнительные услуги приложения Мониторинг – от 95 до 390 грн за шесть месяцев.
Украинское кредитное бюро
С помощью этого ресурса тоже можно узнать свою историю кредитов. Для этого нужно заполнить короткую форму на сайте бюро.
Если вы получили положительный отклик в наличии вашей кредитной истории в бюро, то следующим шагом будет запрос на ее получение – передача в бюро собственного паспорта и фото.
Только после этого вы оформляете заявку на получение информации на свой электронный адрес. Тарифы бюро указаны на сайте.
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