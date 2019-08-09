Игорный бизнес в Украине могут легализовать. Какие доходы он принесет, как это работает в мире и как будет регулироваться в Украине – в материале Фактов ICTV.

Легализация игорного бизнеса в Украине – тема, которую поднял президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Стамбуле.

По словам президента, пятизвездочным отелям в Украине разрешат открывать казино, что, в свою очередь, будет стимулировать развитие туризма на побережье Черного моря.

Это уже не первое его заявление о возвращении казино – об этом он вспоминал и во время избирательной кампании, и во время общения с журналистами.

Как это сейчас работает в Украине?

Игорный бизнес в Украине запрещен с 2009 года. Под действие закона подпадают и букмекерские конторы, и игровые автоматы, и казино. Инициатором выступила тогдашний премьер Юлия Тимошенко.

Аргументировали необходимость закона тем, что 5% жителей крупных городов имеют зависимость от азартных игр, а каждый четвертый из тех, кто проиграл деньги, думает о самоубийстве.

Теневой бизнес продолжает активно процветать, несмотря на запрет. Прикрываясь вывесками Лото (а лотерея не входит в список запрещенных игр) и находя юридические пробелы, игральные заведения продолжают заполонять улицы украинских городов.

Онлайн-казино, которые запрещены с 2011 года, зарегистрированы в других странах. Соответственно, налоги на прибыль платят там. А сыграть в Украине можно без проблем.

Законно функционирует только лотерейный бизнес. На украинском рынке сейчас два оператора – Украинская национальная лотерея и М.С.Л. Все остальное работает нелегально.

В Верховной Раде неоднократно пытались снять запрет, каждый раз подавая новые законопроекты. Один из них, кстати, предусматривал частичное разрешение на территориях четырех- и пятизвездочных отелей. Впрочем, ни один не нашел поддержки большинства.

Как это работает в мире?

Большинство стран легализовали игорный бизнес, чтобы контролировать его развитие и получать от этого веские налоги.

Столицей мирового игрового бизнеса называют США. В основном благодаря Лас-Вегасу, штат Невада. Впрочем, такой бизнес все еще остается запрещенным в штате Юта и на Гавайях. Контроль за казино возложен на местные власти – они самостоятельно определяют разрешенные игры, организацию мероприятий и размер налогов.

Рекордным для американского казино стал 2017 год – доходы достигли $40 млрд, а в бюджет страны попало $9 млрд. А только один Лас-Вегас ежегодно привлекает около 40 млн туристов.

Германия – четвертая страна в мире по популярности казино. Их деятельность регулируется федеральными законами – каждая провинция имеет свои правила регулирования казино и количества этих заведений на определенной территории и др. А управленческие функции возложены на МВД и Минфин. В 2017 году доходы казино в стране составляли €688 млн и продолжают ежегодно расти. Даже несмотря на налоги, которые варьируются от 20 до 80% в зависимости от региона.

А в Китае, например, игорная зона размещена в городе Макао. И этот бизнес наполняет 70% местного бюджета.

О каких суммах идет речь?

Интересно, что команда Зеленского и раньше выступала за легализацию игорного бизнеса. Александр Данилюк, нынешний глава СНБО, пытался урегулировать этот вопрос еще в должности министра финансов.

Тогда, в 2018 году, он оценивал убытки страны в 5 млрд грн ежегодно. Он подчеркивал, что легализация – одно из условий МВФ, впрочем инициативу так и не приняли.

Экономист Алексей Кущ оценивает оборот теневого рынка азартных игр в 2-3 млрд грн. Он отмечает, что 4/5 рынка сегодня в тени:

– По моим оценкам, 80% финансовых потоков в тени – маскируются под легальные формы, а на самом деле это скрытые игорные дома или же суррогатные формы, когда маскируются под спортивные лотереи.

Почему нужна легализация?

Противники легализации отмечают, что возрастет зависимость населения от азартных игр. Те же, кто поддерживает инициативу, видят в этом сплошные преимущества.

Евгения Дубинская, которая проработала в игорном бизнесе более 20 лет и владеет игральными торговыми марками Arizona и Cashville, считает, что легализация нужна однозначно:

– Экономика только выиграет, поскольку совокупно игорный бизнес привлечет инвестиции в страну. Во-вторых, начнет наполнять наконец бюджет, а не карманы высокопоставленных чиновников. В-третьих, создаст достаточно большое количество рабочих мест, оживит рынок недвижимости, шоу-бизнеса и другие смежные отрасли, продукты, услуги и товары, которые потребляет игорный бизнес.

Впрочем для того, чтобы инвестиции приходили, отмечает эксперт, необходимо получить гарантии от государства о том, что лицензия не прекратит свое действие по прихоти чиновников или политиков, как было раньше.

Какой механизм выбрать?

Пока заявления президента остаются только заявлениями. Во время президентской кампании Зеленский предложил разрешить азартные игры в одном конкретном городе. На конференции в Турции он отметил, что это будут пятизвездочные отели. Более предметно судить об этой инициативе можно будет после законопроекта или конкретных объяснений.

Впрочем, Алексей Кущ отмечает, что размещение казино только в пятизвездочных отелях имеет свои недостатки. В частности, у нас на законодательном уровне нет понятия классификации гостиниц. Нигде четко не определены критерии, по которым тот или иной отель можно отнести к пяти- или четырехзвездочному.

– Это будет способствовать теневому бизнесу. Приведет к тому, что, например, на Обуховской трассе построят казино и назовут пятизвездочным отелем. А под вывеской будут развиваться азартные центры.

Локальные зоны с разрешением азартных игр

Учитывая эту тенденцию, экономист отмечает, что локальное размещение азартных зон будет иметь больше преимуществ.

– Судя по опыту стран, которые заработали большие деньги на легализацию азартных игр, максимальные деньги зарабатываются в условиях создания азартных зон. Например, если бы создали южную зону на базе Одессы и западную на Шацких озерах.

Экономист объясняет, таким образом развитие региона проходит в три этапа. Первый – создание за два-три года зоны игорного бизнеса. Прибыль уже тогда составит сотни миллионов долларов. На втором этапе зоны превратятся в инвестиционные проекты:

– Сначала приходят туристы играть, потом приезжают инвесторы покупать недвижимость, офисы, помещения. По такому принципу развивался Лас-Вегас. По моим оценкам, на переходном этапе в течение пяти лет можно иметь не менее $1 млрд.

И третий этап, на котором регион превращается в полноценную экономическую зону, где есть не только игорный, но и сопутствующий бизнес, инвестиции – банковский бизнес, страховой, гостинично-ресторанный, обслуживающий. Такая перспектива достигается в течение 10-15 лет и приносит $2-3 млрд прибыли, оценивает эксперт.

Игорный бизнес – перспективная отрасль для развития и дополнительные поступления в бюджет. Впрочем, каким бы привлекательным он ни был, все еще остается опасным. Лудомания, или же игровая зависимость, поражает большое количество населения по всему миру. Желание “сорвать куш” затмевает сознание. Тот самый Лас-Вегас имеет вдвое большую статистику самоубийств, чем любой другой город Штатов.

Лилия Ященко