В Академии патрульной полиции рассказали об универсальных методах самообороны во время нападения.

Академия патрульной полиции поделилась универсальными видами самообороны, которые способны спасти жизнь.

Уверенность

Чувствовать себя уверенно помогут занятия различными видами единоборств. Среди самых распространенных джиу-джитсу, дзюдо, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба и панкратион.

Борьба для самозащиты

Если ваша цель заниматься борьбой ради самозащиты, то выбирайте те, которые не требуют особой подготовки или растяжки.

– Зимой поднять ногу в условиях гололеда почти нереально, а все уязвимые места противника скрыты за толстым слоем одежды, – отмечают в полиции.

Уровень подготовки

В стрессовой ситуации человек не поднимается до уровня своих ожиданий, а спускается до уровня своих навыков.

– Это означает, что если человек знает много приемов, но умеет только бегать – он ​​убежит, – добавили в полиции.

Расставленные приоритеты

Во время нападения обычно важнее жизнь, а не имущество. Лучше отдайте гаджет преступнику, его потом найдут правоохранители.

Выигранное время

Во время нападения будет целесообразным целиться в болевые точки преступника, чтобы ошеломить его и выиграть время для собственного спасения.

– Решительность, конечно, приветствуется, но она должна быть подкреплена навыками. Помните об этом и берегите себя, – подытожили в полиции.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве 18-летний парень напал на таксиста. Пострадавший остался жив, его госпитализировали, а преступника задержали.