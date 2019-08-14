В Академії патрульної поліції розповіли про універсальні методи самооборони під час нападу.

Академія патрульної поліції поділилася універсальними видами самооборони, які здатні врятувати життя.

Впевненість

Почуватися впевнено допоможуть заняття різними видами єдиноборств. Серед найрозповсюдженіших джиу-джитсу, дзюдо, бокс, вільна боротьба, греко-римська боротьба та панкратіон.

Боротьба для самозахисту

Якщо ваша ціль займатися боротьбою заради самозахисту, то обирайте те, яка не вимагає особливої підготовки чи розтяжки.

– Взимку підняти ногу в умовах ожеледиці майже нереально, а всі вразливі місця противника приховані за грубим шаром одягу, – зазначають у поліції.

Рівень підготовки

У стресовій ситуації людина не піднімається до рівня своїх очікувань, а спускається до рівня своїх навичок.

– Це означає, що якщо людина знає багато прийомів, але вміє тільки бігати – вона втече, – додали у поліції.

Розставлені пріоритети

Під час нападу звичайно важливіше життя, а не майно. Краще віддайте гаджет злочинцю, його потім знайдуть правоохоронці.

Виграний час

Під час нападу буде доцільним цілитись у такі больові точки злочинця, аби ошелешити його та виграти час для власного порятунку.

– Рішучість, звісно, вітається, але вона повинна бути підкріплена навичками. Пам’ятайте про це та бережіть себе, – підсумували у поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві 18-річний хлопець напав на таксиста. Потерпілий залишився живим, його госпіталізували, а злочинця затримали.