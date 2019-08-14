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Факти / Україна

Як захиститися під час нападу – 5 порад від поліції

В Академії патрульної поліції розповіли про універсальні методи самооборони під час нападу.

Як захиститися під час нападу – 5 порад від поліції

Академія патрульної поліції поділилася універсальними видами самооборони, які здатні врятувати життя.

Впевненість

Почуватися впевнено допоможуть заняття різними видами єдиноборств. Серед найрозповсюдженіших джиу-джитсу, дзюдо, бокс, вільна боротьба, греко-римська боротьба та панкратіон.

Боротьба для самозахисту

Якщо ваша ціль займатися боротьбою заради самозахисту, то обирайте те, яка не вимагає особливої підготовки чи розтяжки.

– Взимку підняти ногу в умовах ожеледиці майже нереально, а всі вразливі місця противника приховані за грубим шаром одягу, – зазначають у поліції.

Рівень підготовки

У стресовій ситуації людина не піднімається до рівня своїх очікувань, а спускається до рівня своїх навичок.

– Це означає, що якщо людина знає багато прийомів, але вміє тільки бігати – вона втече, – додали у поліції.

Розставлені пріоритети

Під час нападу звичайно важливіше життя, а не майно. Краще віддайте гаджет злочинцю, його потім знайдуть правоохоронці.

Виграний час

Під час нападу буде доцільним цілитись у такі больові точки злочинця, аби ошелешити його та виграти час для власного порятунку.

– Рішучість, звісно, вітається, але вона повинна бути підкріплена навичками. Пам’ятайте про це та бережіть себе, – підсумували у поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві 18-річний хлопець напав на таксиста. Потерпілий залишився живим, його госпіталізували, а злочинця затримали.

Джерело: МВС

Фото: Нацполіція

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