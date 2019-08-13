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Факты / Происшествия

Бил ножом в лицо и грудь: в Киеве парень изрезал таксиста

В ночь на 13 августа в Киеве 18-летний парень напал на таксиста. Пострадавший остался жив, его госпитализировали, а преступника задержали.

Бил ножом в лицо и грудь: в Киеве парень изрезал таксиста

В Святошинском районе Киева 18-летний парень попросил водителя такси отвезти его в село, где за проезд якобы рассчитается его отец. Водитель пожалел парня и согласился.

По дороге мужчины разговорились на разные темы, когда внезапно парень достал нож и начал им бить таксиста в грудь и лицо. Водитель успел остановиться и позвать на помощь.

Тем временем нападавший собрал личные вещи пострадавшего, ключи от автомобиля и сбежал.

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Бил ножом в лицо и грудь: в Киеве парень изрезал таксиста / 3 фотографии

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Окровавленному водителю прохожие вызвали скорую и сообщили в полицию. Группы реагирования патрульной полиции  уже к утру 13 августа задержали нападавшего.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на умышленное убийство.

К слову, на Одесчине в Кодымском районе 39-летний мужчина убил тещу своего брата.

Источник: Нацполиция

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