В ночь на 13 августа в Киеве 18-летний парень напал на таксиста. Пострадавший остался жив, его госпитализировали, а преступника задержали.
В Святошинском районе Киева 18-летний парень попросил водителя такси отвезти его в село, где за проезд якобы рассчитается его отец. Водитель пожалел парня и согласился.
По дороге мужчины разговорились на разные темы, когда внезапно парень достал нож и начал им бить таксиста в грудь и лицо. Водитель успел остановиться и позвать на помощь.
Тем временем нападавший собрал личные вещи пострадавшего, ключи от автомобиля и сбежал.
Читайте: Кровавая бойня в Виннице: женщина с топором и пистолетом напала на стоматолога
Окровавленному водителю прохожие вызвали скорую и сообщили в полицию. Группы реагирования патрульной полиции уже к утру 13 августа задержали нападавшего.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на умышленное убийство.
К слову, на Одесчине в Кодымском районе 39-летний мужчина убил тещу своего брата.