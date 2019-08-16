Уже совсем скоро начинается новый учебный год и поэтому стоит позаботиться о школьной форме и портфелях для школьников.

При выборе школьной формы для обучения в 2019 году стоит позаботиться о ее качестве и безопасности.

Нужно обратить внимание на маркировку на ярлыке школьной формы. На нем должна быть указана информация о:

наименовании и адресе производителя;

дате изготовления;

гарантийном сроке;

сырьевом составе продукции из которой изготовлена ​​одежда;

представителя производителя или импортера в Украине, если одежду изготовили за рубежом.

Если школьная форма закреплена булавкой, или у нее нет маркировочного ярлыка, то ее лучше не покупать.

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В 2019 году предпочтение следует отдавать той школьной форме, которая имеет не менее 50% натуральных волокон, ведь они будут обеспечивать проникновение воздуха, сохраняя тепловой комфорт.

– Школьная форма должна быть подобрана по размеру ребенка, не должна стеснять движений. Главное, чтобы ребенку было уютно и не возникало чувство дискомфорта, ведь носить ее нужно почти каждый день, – говорится в сообщении.

Портфель, который вы выбираете для ребенка, должен быть достаточно мягким и не давить. Не стоит останавливать свой выбор на портфеле из искусственной кожи или пленки, ведь он не будет качественным и удобным.

Кроме того, он должен быть ортопедический с каркасом, благодаря чему вес будет равномерно распределяться на позвоночник ребенка.

К слову, в 2019-2020 учебном году школьная форма не является обязательной.

Источник: Госпродпотребслужба