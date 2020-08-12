К началу учебного года 2020/2021 осталось мало времени, и родители начинают собирать свои детей в школу. Несмотря на карантин и возможный новый формат обучения, школьникам понадобятся базовые канцелярские принадлежности и одежда.

Факты ICTV выяснили, сколько стоит собрать школьника в 2020 году.

Согласно аналитики OLX, родителям мальчика собрать своего ребенка в школу обойдется в среднем в 2 305 грн, а девочки дороже — в 2 345 грн.

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Простой набор канцтоваров обойдется в 335 грн. Сюда войдут:

10 тетрадей на 24 листа — 3 грн (оптовая цена);

пять шариковых ручек и пять простых карандашей — 5 грн за каждую единицу;

линейка — 20 грн;

цветные карандаши — 50 грн;

фломастеры — 80 грн;

пенал — 70 грн;

дневник — 35 грн.

Самым дорогим будет портфель, свидетельствует аналитика OLX.

— Новый портфель можно приобрести в среднем за 400 грн, б/у стоит дешевле — около 250 грн, — говорится в сообщении OLX.

Из-за карантина новая одежда может не понадобиться школьникам, однако ее также стоит приобрести.

Новый гардероб мальчика будет стоить 1 360 грн. Сюда войдут брюки — 200 грн, две рубашки — 150 грн, туфли — 300 грн, спортивный костюм — 290 грн и кроссовки — 270 грн.

— Если купить б/у вещи, то можно уложиться в 815 грн, — свидетельствуют данные аналитики.

Одеть девочку выйдет дороже — 1 400 грн. В эту сумму войдут две блузки — 165 грн, юбка — 170 грн, туфли — 300 грн, спортивный костюм — 300 грн и кроссовки — 300 грн.

— Такой набор из б/у вещей обойдется в 775 грн, — подводят итог специалисты OLX.

Учебный год 2020/2021

По последней информации, обучение в школах, несмотря на сложную эпидситуацию в Украине, не будет отменено.

Учебный год 2020 начнется 1 сентября во всех учебных заведениях страны.

Однако некоторые из них могут закрывать временно. На это будет влиять эпидситуация в том или ином регионе.

Источник: OLX