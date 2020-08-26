Під час вибору шкільної форми для навчання у 2020 році варто попіклуватися про її якість і безпечність.

Потрібно звернути увагу на маркування на ярлику шкільної форми. На ньому має бути вказана інформація про:

найменування та адресу виробника;

дату виготовлення;

гарантійний термін;

сировинний склад продукції з якої виготовлено одяг;

представника виробника або імпортера в Україні, якщо одяг виготовили за кордоном.

Якщо шкільна форма закріплена булавкою, або у неї немає маркувального ярлика, то її краще не купувати.

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У 2020 році перевагу варто надавати тій шкільній формі, яка має щонайменше 50% натуральних волокон, адже вони забезпечуватимуть проникнення повітря, зберігаючи тепловий комфорт.

– Шкільна форма має бути підібрана за розміром дитини, не повинна обмежувати рухів. Головне, щоб дитині було затишно і не виникало відчуття дискомфорту, адже носити її потрібно майже кожен день, – йдеться у повідомленні.

Портфель, який ви обираєте для дитини, має бути досить м’яким і не тиснути. Не варто зупиняти свій вибір на портфелі зі штучної шкіри або плівки, адже він не буде якісним і зручним.

Крім того, він має бути ортопедичний з каркасом, завдяки чому вага рівномірно розподілятиметься на хребет дитини.

Навчальний рік 2020

Через пандемію коронавірусу і карантину в Україні під час навчального року 2020 школярі можуть навчатися дистанційно.

Формат навчання залежить від епідситуації у тому чи іншому регіоні.

За останньою інформацією МОЗ, 1 вересня українські школярі підуть до школи. Однак навчальні заклади можуть закривати, якщо добовий приріст хворих на коронавірус в області чи місті збільшуватиметься.

Джерело: Держпродспоживслужба