Каждый из нас, когда заходит в самолет немного нервничает. Все эти инструктажи с ремнем безопасности, кислородной маской, жилетом мы внимательно слушаем, но все же надеемся, что нам все эти принадлежности не понадобятся. Особый ужас вызывают сообщения, например о самолете, который загорелся в Пекине во время взлета, с пассажирами на борту.

Полет самолета пассажирского рейса Уральских авиалиний в подмосковном Жуковском продолжался 1 минуту и ​​20 секунд, пока командир не посадил борт посреди кукурузного поля.

Все 224 пассажира и экипаж остались живы, около 20 человек получили легкие травмы. На удивление все закончилось хорошо, ведь самолет был только что заправленный, а значит мог легко вспыхнуть.

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Владислав Петренко, который кроме пилотирования, расследует авиакатастрофы говорит, что под Москвой экипаж сработал профессионально. Даже фактическая ошибка не выпустить шасси на самом деле спасла от возможного пожара.

Расследователи сразу объявили версию, что в двигатели попали птицы, однако, есть несколько расхождений. Российский исследователь Юрий Антипов раскритиковал официальную версию, говорит, что следов крови и перьев птиц на борту не было.

Пилоты соглашаются, что поражение птицами сразу двух двигателей это крайне редкий случай.

Самый известный такой случай был 2009 году на реке Гудзон в Нью-Йорке. Airbus А320 попал в стаю птиц и приземлился на реку, все 155 пассажиров и членов экипажа выжили.

По мнению Антипова, попадание птицы в сопло двигателя, не может вызвать несколько вспышек которые видны на видео при падении самолета в подмосковном Жуковском. Он говорит, что это подтекание топлива, из-за неисправности системы. Однако, на практике целое крыло самолета не может издавать искры или вспышки.

Вероятно, в двигатели уральского Airbus таки что-то попало, на другом видео зафиксировали птицу.

По одной из версий, вблизи Жуковского была старая свалка, подобное есть и в Украине, вблизи Борисполя. В аэропорту уже не знают, как воевать с несанкционированным мусором, но до самого аэропорта, к счастью, стаи не летали.

К тому же, следует бояться прежде всего против крупных хищных птиц, они могут пробить внешний контур турбины.

Противовоздушной обороной, а именно защитой от птиц, занимается целая орнитологическая служба аэропорта. Там, где садятся и взлетают борта устанавливают приборы для борьбы с пернатыми.

Но для большего эффекта орнитологи исследовали, чего еще боятся птицы, и изобрели почти психологическое оружие. Значительно проще защищаться от пернатых легкомоторным самолетам. Пилот Александр Дмитриев говорит, что неоднократно встречал их в небе.

У пилотов самолета, севшего на кукурузное поле, было всего лишь несколько метров, и меньше чем 1,5 минуты. Это возможно при профессиональном мастерстве в сумме с техникой, которая не подвела.

Другой случай, уже трагический, произошел в мае в московском Шереметьево. Самолет Sukhoi Superjet 100 на посадке вдруг загорелся.

По мнению Петренко, это произошло из-за недоработанной модели самолета, а именно топливной системы, к которой крепится шасси. Также здесь была ошибка экипажа – не слишком мягкая посадка.

Межгосударственный авиационный комитет в предыдущем отчете заявил, что на фюзеляже нашли следы от молнии. Но такие самолеты оснащены специальными устройствами против грозовых фронтов.

Разряд молнии, который попадает в лайнеры, может быть эквивалентным взрыва четверти тонны тротила, но современные Boeing и Airbus защищены и от таких ударов.

Напомним, в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майоркой погибли семь человек.