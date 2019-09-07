Украинцы очень часто выезжают за границу не для отдыха, а для работы. Кем работают и сколько получают украинские заробитчане, читайте в материале Фактов ICTV.

Украинские заробитчане составляют одну из крупнейших групп мигрантов в Европе. Согласно официальным данным Минсоцполитики, ежегодно 3,2 млн украинских граждан выезжают на работу за границу.

Большинство из них временные трудовые мигранты – это люди, которые циклически едут на работу в другую страну на период от трех до шести месяцев.

Демографы отмечают, что государственные органы не имеют инструментов, чтобы точно посчитать украинских работников за границей, потому что ведомства публикуют только официальные данные, но есть много нелегальных мигрантов.

По оценкам НБУ, в 2018 году работники прислали домой $10,888 млрд.

По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года, объем денежных поступлений в Украину превышает 10% ВВП.

Такие показатели не стимулируют рост экономики, потому что государство теряет человеческий ресурс, получая взамен меньше трудоспособного населения.

Кем работают заробитчане

В каждой стране свои особенности для трудоустройства. Например, в Италии требуется больше женских рук, для работь уборщицами и ухаживать за больными или детьми.

В Польшу и Чехию больше едут мужчины, потому что приходится работать в сельском хозяйстве или на заводах и фабриках.

Общий перечень вакансий:

сварщик;

разнорабочий;

маляр;

рабочий на заводе;

няня;

водитель;

строитель;

работник фабрики.

Но не все работники едут для работы в поле или на стройке. Председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказывает, что есть и интеллектуальные работники, но для этого нужно знать язык и также подтвердить свой диплом о высшем образовании.

Например, врач, который намерен переехать работать в Германию по специальности должен свободно владеть немецким языком и 2-3 года сдавать разницу в дисциплинах между немецким и украинским образованием.

А потом еще два года или больше надо работать интерном. Только после этого он сможет стать полноценным врачом.

Куда едут работать

Согласно социологическому опросу, который проводился по заказу Ассоциации компаний по международному трудоустройству, наибольшим спросом у украинских трудовых мигрантов пользуются Германия (37%), Польша (26%), Италия, Чехия (по 16%).

Также украинцы ездят на заработки в США, Испанию, прибалтийские государства, Кипр, Израиль и Грецию.

Сколько получают заробитчане

В этих странах можно заработать от €700 до €1 тыс. в месяц. Чтобы сэкономить заработанное, люди тратят деньги только на питание, потому что жилье обычно предоставляет работодатель, который гарантирует официальное трудоустройство.

– Минимальная зарплата, которую можно получать в Польше, составляет €540 в месяц. Меньше платить запрещает закон. В среднем украинцы зарабатывают в Польше €800-1100 в месяц, – отмечает Василий Воскобойник.

Из-за трудовой миграции Украина теряет квалифицированных работников. А с начала 2020 года следует ожидать еще большего кадрового кризиса – Германия упрощает процедуру трудоустройства для украинцев.

В Чехии зарабатывают до €1 тыс, а в Германии минимальная зарплата – €1,6 тыс.

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По данным опроса OLX Работа, 20% украинцев, которые длительно работали за границей, не планируют ехать туда на заработки снова.

Основной причиной стал психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных – об этом сказали 42% респондентов.

Каждый пятый остался разочарованным после опыта работы за рубежом.

Литва, Великобритания и Словакия оказались в топе стран, которые полностью оправдали ожидания работников.

Эксперт говорит, что наши граждане не понимают преимуществ легальной работы, потому что привыкли дома работать нелегально или полулегально.

– Не секрет, что массовым явлением в Украине является получение официальной маленькой зарплаты, а все остальное в конверте. Поэтому украинский трудовой мигрант так же относится к работе за рубежом, как и дома. Он думает, что если будет работать нелегально, то получит больше денег благодаря тому, что не будет выплачивать налогов. А на самом деле, может остаться без заработка, – объясняет Василий Воскобойник.

Как защитить свои права за рубежом

Подробно изучите условия трудоустройства иностранцев в выбранной стране. Поищите информацию про вашего будущего работодателя, в частности отзывы наших соотечественников, которые ранее работали в этой компании.

Важно подготовить список важных контактов, среди которых консульский отдел посольства Украины, консультационные центры, украинские фонды и сообщества диаспоры, веб-сайты и социальные группы с полезной информацией для мигрантов.

Посольство Украины в Республике Польша находится по адресу Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Варшава.

Посольство Украины в Чешской Республике расположено по адресу Шарля де Голля 29 160 00 Прага.

Посольство Украины в ФРГ можно найти по адресу Albrechtstrasse 26, 10117 Берлин.

Чтобы защитить свои права надо знать язык, потому что так легче объяснить ситуацию. Кроме консульства, вы можете обращаться к знакомым, которые уже годами живут или работают за рубежом. Они знают куда вас отвезти и с кем связаться.

Не стоит бояться обращаться в местную полицию. Правоохранители помогут решить проблему или подскажут кто может вам помочь в той или иной ситуации.

Третий вариант – это обращаться в Ассоциацию европейских трудовых мигрантов (бесплатный звонок – 0 800-309-875). Они также обеспечивают работой и предоставляют юридическое сопровождение (в конфликтах, недоразумениях, советуют, как купить автомобиль, правильно завести домашнее животное, сдать что-то в аренду и т.п.).

Если вы нелегально работаете, то это не лишает вас права на защиту, но надо быть готовым к депортации за нарушение трудового законодательства.

– Также можно обращаться в украинские дипломатические учреждения и международные организации, вроде Красного креста или в местные церкви. Во всяком случае, если мы говорим о развитых странах, то там можно обеспечить защиту своих прав различными способами. Если говорить о России, например, то в этой стране не только украинцы, но и местные граждане не могут эффективно защищать свои права. Так что все зависит от места работы, – подчеркивает Василий Воскобойник.

Специалист отмечает, что сегодня трудовая миграция из Украины стабилизировалась и не увеличивается. Около 14% населения Украины участвует в процессе трудовой миграции.

Но со следующего года для многих квалифицированных специалистов появится возможность работать официально в Германии за счет смягчения условий трудоустройства. Тогда возможен новый всплеск миграции.

А Чехия уже увеличила годовую квоту на привлечение сотрудников из Украины на работу в национальных предприятиях.

София Телишевская