Евросоюз не признает “местные выборы”, проведенные Россией в оккупированном Крыму.

Европейский Союз не признает “выборы”, которые состоялись в аннексированном Крыму 8 сентября.

Согласно заявлению представителя Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, ЕС осуждает аннексию украинского полуострова. ЕС отмечает, что “местные выборы” в Крыму нарушают международное право.

В заявлении также говорится, что “избранные” на так называемых выборах люди не будут признаны представителями территорий полуострова, поскольку они являются украинскими.

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Евросоюз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, послы ЕС согласовали продление санкций против РФ до марта 2020 года.