Александр Квасьневский закрыл 16-ю Ежегодную конференцию Ялтинская европейская стратегия.

Александр Квасьневский, бывший президент Польши и Председатель наблюдательного совета YES, закрыл 16-ю конференцию YES.

Он подытожил два дня оживленных дискуссий о счастье и его предпосылках:

– Для того, чтобы создать счастье, нужно создать доверие между гражданами, между гражданами и государством. Второй ключ – верховенство права. И третье – понять, как меняется мир и какие возникают вызовы – новые технологии, здравоохранение, роль образования, роль культуры и др.

Квасьневский поблагодарил гостей и спикеров, отметив, что их дискуссии вдохновили его.

– Счастье – это новый подход для нахождения решений в этом мире. Мы знаем, что перед нами всегда стоят вызовы. Не беспокойтесь – будьте счастливы, – отметил он.

Напомним, специальными гостями второго дня YES 2019 стали актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер.