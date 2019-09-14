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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Не беспокойтесь – будьте счастливы: Квасьневский закрыл 16-ю конференцию YES 2019

Александр Квасьневский закрыл 16-ю Ежегодную конференцию Ялтинская европейская стратегия.

Не беспокойтесь – будьте счастливы: Квасьневский закрыл 16-ю конференцию YES 2019

Александр Квасьневский, бывший президент Польши и Председатель наблюдательного совета YES, закрыл 16-ю конференцию YES.

Он подытожил два дня оживленных дискуссий о счастье и его предпосылках:

– Для того, чтобы создать счастье, нужно создать доверие между гражданами, между гражданами и государством. Второй ключ – верховенство права. И третье – понять, как меняется мир и какие возникают вызовы – новые технологии, здравоохранение, роль образования, роль культуры и др.

Квасьневский поблагодарил гостей и спикеров, отметив, что их дискуссии вдохновили его.

Квасневський

– Счастье – это новый подход для нахождения решений в этом мире. Мы знаем, что перед нами всегда стоят вызовы. Не беспокойтесь – будьте счастливы, – отметил он.

Напомним, специальными гостями второго дня YES 2019 стали актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер.

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