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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Не переймайтесь – будьте щасливі: Квасневський закрив 16-ту конференцію YES 2019

Олександр Квасневський закрив 16-ту Щорічну конференцію Ялтинська європейська стратегія.

Не переймайтесь – будьте щасливі: Квасневський закрив 16-ту конференцію YES 2019

Олександр Квасневський, колишній президент Польщі та Голова наглядової ради YES, закрив 16-ту конференцію YES.

Він підсумував два дні жвавих дискусій про щастя та його передумови:

– Для того, щоб створити щастя, потрібно створити довіру між громадянами, між громадянами і державою. Другий ключ – верховенство права. І третє – зрозуміти, як змінюється світ і які постають виклики – нові технології, охорона здоровя, роль освіти, роль культури та ін.

Квасневський подякував гостям та спікерам, зазначивши, що їх дискусії надихнули його.

Квасневський

– Щастя – це новий підхід для знаходження рішень у цьому світі. Ми знаємо, що перед нами завжди стоять виклики. Не переймайтесь – будьте щасливі, – зазначив він.

Нагадаємо, спеціальними гостями другого дня YES 2019 стали актори Міла Куніс та Ештон Кутчер.

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