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Факты / Культура

Настоящий и умный: Мила Кунис и Эштон Кутчер встретились с Зеленским в Киеве

Специальными гостями второго дня конференции YES 2019 стали актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж Эштоном Катчер. Что они говорят об Украине и какие впечатления от встречи с Зеленским – в материале Фактов ICTV.

Міла Куніс

Мила Кунис, голливудская актриса украинского происхождения, посетила Ежегодную конференцию YES 2019 в Киеве. Она приехала с мужем – Эштоном Катчером.

– Меня не было в Украине более 28 лет. В прошлом году я побывала в Черновцах. А в Киеве никогда не была – здесь очень хорошо.

Напомним, в 1991 году, когда Миле было семь лет, ее семья переехала в США.

На вопрос о любви к родине Кунис ответила, что любит Украину.

– Она сделала моих родителей и меня такими, какие мы есть. Сейчас Украина становится более прозрачной и доброй. Надеюсь, что война закончится и все будет хорошо. Все войны должны когда-то закончаться.

До этого актеры встретились с президентом Украины и подилились своим впечатлением о нем.

Куніс і Зеленський

Фото: Офис президента

– Действительно интересный, умный, преданный делу. У меня была возможность встретиться со многими главами государств. Часто мы видим, что эти люди не такие, какими они кажутся. А Зеленский очень искренний в том, что он хочет для Украины, – сказала актриса.

Она добавила, что общалась с президентом о политике, технологиях, гендерном равенстве, о том, как Украина превратится в страну, куда придут туристы, как отделить представление об Украине от России, что такое Украина и каково ее значение.

Кутчер отметил, что у Зеленского и его жены замечательный английский.

– Нет причин, чтобы Украина не стала техничнологичной сверхдержавой. Украина имеет шанс перейти на новый уровень развития, – сказал он.

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. Более 400 политиков, бизнесменов и общественных деятелей съехались в художник Арсенала. Тема форума – Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе.

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