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Факты / Украина / Политика

Во многих учебниках Россия до сих пор друг – Анна Новосад о реформе образования

Министр образования и науки Анна Новосад рассказала, на кого Украина будет равняться в образовательной сфере и какие у нее приоритеты.

Ганна Новосад

Анна Новосад, министр образования и науки Украины, выступила на форуме Ялтинская европейская стратегия. Она обозначила основные цели для министерства и поделилась своим видением счастья.

Министр отметила, хоть лучшее образование сейчас в Китае, Японии, Южной Корее и Сингапуре, самые счастливые страны – скандинавские.

– Скандинавские страны вкладывают в образование soft skills – дети узнают, в чем ценность общества, как оно влияет на жизнь. Поэтому мы должны перенимать лучшие практики.

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Среди приоритетов – изменение подходов к образованию, а также продолжение реформы новой украинской школы.

– Украинская школа, к сожалению, приняла негативы советской системы. Она построена на страхе – учителя-ученика, учителя-директора, директора-родителей. Если мы не заберем то страх, то говорить о успешных граждан мы не можем.

Не менее важной составляющей является самоидентичность и понимание истории, а это будет зависеть, в том числе, от качественных школьных программ.

– Революция 2013-2014 годов и война изменили политическую идентичность общества. И это надо отображать в программах наших школ. Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия – друг Украины, мы еще вспоминаем о дужеских отношениях с нашим врагом. Это надо менять.

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. Многие украинские политики и бизнесмены участвуют в дискуссиях. Факты ICTV следят за событиями на форуме.

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