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Факты / Украина / Политика

Процитировал Трампа и рассказал о планах Кабмина: Гончарук открыл второй день YES 2019

Алексей Гончарук посетил YES 2019. О чем говорил и какой план действия у Кабмина – в материале Фактов ICTV.

Гончарук Олексій

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук открыл второй и последний день конференции YES 2019. Он анонсировал, в самое ближайшее время Кабмин представит план действия на следующие пять лет, а пока обозначил основные направления:

  • Да, мы хотим вырасти на 40%. Да, я в это верю.
  • Нам нужно провести непопурярные изменения – открыть рынок земли. В следующем году наконец земля д свободной.
  • Хотим изменить постсоветские правила трудовых отношений. У нас проще развестись, чем уволить человека с работы. Надо это менять.
  • Нужно навести порядок с монополиями – они вызывают коррупцию и отпугивают инвесторов.
  • Надо работать над защитой окружающей среды.  Мы получаем убытки в виде болезней и смертей.
  • Нужно решать проблему демографии – преодолеть нисходящий тренд.

Завершая свою речь, премьер вспомнил, как четыре года назад на YES выступал Дональд Трамп, которого еще никто не знал и никто не верил в него. Он процитировал президента США, несколько изменив известный тезис Трампа:

– Давайте сделаем Украину великой и счастливой. Давайте сделаем это вместе, – подытожил Гончарук.

Больше смотрите в видео:

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. Более 400 политиков, бизнесменов и общественных деятелей съехались в художник Арсенала.

Тема этого форума – Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе.

Кстати, первый день Ялтинской европейской стратегии открыл украинский режиссер Олег Сенцов.

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