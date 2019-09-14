Алексей Гончарук посетил YES 2019. О чем говорил и какой план действия у Кабмина – в материале Фактов ICTV.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук открыл второй и последний день конференции YES 2019. Он анонсировал, в самое ближайшее время Кабмин представит план действия на следующие пять лет, а пока обозначил основные направления:

Да, мы хотим вырасти на 40%. Да, я в это верю.

Да, я в это верю. Нам нужно провести непопурярные изменения – открыть рынок земли. В следующем году наконец земля д свободной.

В следующем году наконец земля д свободной. Хотим изменить постсоветские правила трудовых отношений. У нас проще развестись, чем уволить человека с работы. Надо это менять.

У нас проще развестись, чем уволить человека с работы. Надо это менять. Нужно навести порядок с монополиями – они вызывают коррупцию и отпугивают инвесторов.

– они вызывают коррупцию и отпугивают инвесторов. Надо работать над защитой окружающей среды. Мы получаем убытки в виде болезней и смертей.

Мы получаем убытки в виде болезней и смертей. Нужно решать проблему демографии – преодолеть нисходящий тренд.

Завершая свою речь, премьер вспомнил, как четыре года назад на YES выступал Дональд Трамп, которого еще никто не знал и никто не верил в него. Он процитировал президента США, несколько изменив известный тезис Трампа:

– Давайте сделаем Украину великой и счастливой. Давайте сделаем это вместе, – подытожил Гончарук.

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Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. Более 400 политиков, бизнесменов и общественных деятелей съехались в художник Арсенала.

Тема этого форума – Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе.

Кстати, первый день Ялтинской европейской стратегии открыл украинский режиссер Олег Сенцов.