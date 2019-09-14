Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, на кого Україна рівнятиметься в освітній сфері та які у неї пріоритети.

Ганна Новосад, міністр освіти і науки України, виступила на форумі Ялтинська європейська стратегія. Вона окреслила основні цілі для міністерства та поділилась своїм баченням щастя.

Міністр зазначила, хоч найкраща освіта зараз у Китаї, Японії, Південній Кореї та Сингапурі, втім найщасливіші країни – скандинавські.

– Скандинавські країни вкладають в освіту soft skills – діти дізнаються, в чому цінність громади, як вона впливає на життя. Тому ми маємо переймати найкращі практики.

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Серед пріоритетів – зміна підходів до освіти, а також продовження реформи нової української школи.

– Українська школа, на жаль, перейняла негативи радянської системи. Вона побудована на страху – вчителя-учня, вчителя-директора, директора-батьків. Якщо ми не заберемо той страх, то говорити про успішних громадян ми не можемо.

Не менш важливою складовою є самоідентичність та розуміння історії, а це залежатиме, в тому числі, від якісних шкільних програм.

– Революція 2013-2014 років і війна змінили політичну ідентичність суспільства. І це треба відображувати в програмах наших шкіл. Вже п’ять років пройшло, а в багатьох підручниках пишеться, що Росія – друг України, ми ще згадуємо про дружні стосунки з нашим ворогом. Це треба змінювати.

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. Чимало українських політиків та бізнесменів беруть учать у дискусіях. Факти ICTV стежать за подіями на форумі.