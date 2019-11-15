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Факты / Украина / Политика

Слушания по импичменту: Йованович назвала вымыслом список неприкасаемых

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заявила, что никогда не давала указаний бывшему генпрокурору Юрию Луценко в отношении людей, против которых необходимо проводить расследование.

Слушания по импичменту: Йованович назвала вымыслом список неприкасаемых

Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время открытых слушаний в Палате представителей США в рамках дел об импичменте президента Дональда Трампа заверила, что не влияла на украинских чиновников.

– Я не говорила господину Луценко или другим украинским чиновникам, кого они должны или не должны преследовать.

Я выступала за позицию США, что должно господствовать верховенство закона, а украинские правоохранительные органы, прокуроры и судьи должны прекратить выборочное применение своей власти как политического оружия против своих противников, – сказала Йованович.

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Экс-посол в очередной раз подчеркнула, что не предоставляла ГПУ список с людьми, которых не надо преследовать.

– Господин Луценко, бывший генпрокурор Украины, выдвинувший это утверждение, признал, что списка не существовало, – добавила дипломат.

Напомним, Мари Йованович отозвали с должности посла США в Украине в мае 2019 года.

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