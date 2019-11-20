Украина приобретет научное океанское судно ледового класса для исследований в Антарктиде и Арктике.

20 ноября Кабмин принял решение о выделении средств в размере 252 млн грн на покупку научного океанского судна ледового класса. Это станет началом возрождения океанского научного флота Украины.

В правительстве прогнозируют, что соглашение будет заключено до конца 2019 года и в 2020 году судно впервые выйдет в океан под украинским флагом.

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– Для нас это большая победа. Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна, – говорит министр образования и науки Анна Новосад.

Восстановление рейсов также является актуальным с точки зрения политики и экономики, ведь Украина имеет международные обязательства по изучению Южного океана и ведет там успешный рыболовный промысел.

К слову, 26 марта 2019 года в Антарктиду на станцию ​​Академик Вернадский отправилась 24-я украинская экспедиция, в состав которой впервые за 20 лет вошли женщины.