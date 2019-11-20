Україна придбає наукове океанське судно льодового класу для досліджень в Антарктиді та Арктиці.

20 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо виділення коштів у розмірі 252 млн грн на купівлю наукового океанського судна льодового класу. Це стане початком відродження океанського наукового флоту України.

В уряді прогнозують, що угоду про придбання судна буде укладено до кінця 2019 року, а 2020 року відбудеться його перший вихід в океан під українським прапором.

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– Для нас це велика перемога. Придбання Україною судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану, яке на рівних із дослідженнями космосу є наразі одним із пріоритетів світової науки. Це нові можливості для наших науковців вже з наступного року. А ще це можливість будувати більш сміливі стратегічні плани досліджень в Антарктиді та Арктиці. Зараз якраз завершується підготовка програми полярних досліджень України на 2021-2030 роки, де ми вже врахуємо наявність власного судна, – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Відновлення рейсів також є актуальним з точки зору політики та економіки, адже в України є міжнародні зобов’язання щодо вивчення Південного океану, де веде успішний риболовний промисел.

Нагадаємо, що 26 березня 2019 року в Антарктиду на станцію Академік Вернадський вирушила 24-та українська експедиція, до складу якої вперше за 20 років увійшли жінки.