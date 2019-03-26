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Во всем украинском и с женщинами: в Антарктиду отправляется 24-я экспедиция

В Антарктиду на станцию ​​Академик Вернадский 26 марта отправится 24-я украинская экспедиция, в состав которой впервые за 20 лет вошли женщины.

Станція Академік Вернадський

Среди 12 участников антарктической экспедиции – семь ученых, три инженерно-технических сотрудника, врач и повар.

Вся экипировка полярников исключительно украинского производства.

Кстати, участников 24-й экспедиции в Антарктиду впервые отбирали на открытом конкурсе – без гендерных ограничений.

Именно благодаря этому в ее состав вошло две женщины: врач Наталья Бабий и ученый-биолог Оксана Савенко.

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Главная задача новой экспедиции – научные исследования, однако на станции планируется также развивать туризм.

Там создадут туристический центр, где будет много интересной информации, интерактивные развлечения и сувениры.

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Во всем украинском и с женщинами: в Антарктиду отправляется 24-я экспедиция / 2 фотографии

Ранее мы рассказывали о буднях украинских исследователей на станции Академик Вернадский.

ФотоНаціональний антарктичний науковий центр

Источник: Минобразования

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