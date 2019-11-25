Арестованный Лев Парнас, клиент адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной.
Клиент адвоката президента США Руди Джулиани – Лев Парнас предоставил комитету по разведке Палаты представителей записи и фотографии, которые должны пролить свет на усилия Вашингтона заставить Киев расследовать дело, связанное с бывшим вице-президентом Джо Байденом.
Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники.
В частности, материалы содержат обсуждения между Джулиани и Дональдом Трампом.
Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.
Читайте: Импичмент Трампу: в чем подозревают Парнаса и Фрумана и при чем здесь Украина
Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался от комментариев и напомнил, что Парнас публично заявил о своем желании предоставить Конгрессу правдивую и важную информацию.
Напомним, 13 ноября в Конгрессе США стартовали открытые слушания по делу об импичменте Дональда Трампа.
Его обвиняют в давлении на Зеленского и задержке военной помощи Украине, чтобы добиться начала расследования против Джо Байдена.