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Факты / Украина / Политика

Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной

Арестованный Лев Парнас, клиент адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной.

Клиент Джулиани предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной

Клиент адвоката президента США Руди Джулиани – Лев Парнас предоставил комитету по разведке Палаты представителей записи и фотографии, которые должны пролить свет на усилия Вашингтона заставить Киев расследовать дело, связанное с бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники.

В частности, материалы содержат обсуждения между Джулиани и Дональдом Трампом.

Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса.

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Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался от комментариев и напомнил, что Парнас публично заявил о своем желании предоставить Конгрессу правдивую и важную информацию.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе США стартовали открытые слушания по делу об импичменте Дональда Трампа.

Его обвиняют в давлении на Зеленского и задержке военной помощи Украине, чтобы добиться начала расследования против Джо Байдена.

Фото: Dreamstime

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