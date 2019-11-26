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Факты / Украина / Общество

На бумаге все готово на 100%, но мне не понравилось – председатель Укравтодора о дорогах

Когда Укравтодор представит план ремонта дорог на 2020 год и как проходит подготовка к зиме – Фактам ICTV рассказал председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Олександр Кубраков

Ремонт дорог в Украине в 2020 году – тема, которая беспокоит всех автовладельцев. Новоназначенный председатель Укравтодора, которого 19 ноября представил премьер-министр Алексей Гончарук, пообещал представить план действий в течение двух недель.

– У нас есть несколько сценариев – мы рассчитываем исключительно на средства Дорожного фонда, на Дорожный фонд и международные финансовые организации или привлекаем средства, чтобы финансировать дополнительное строительство в следующем году. Сейчас над этим работаем и в течение двух недель представим.

Кроме того, сейчас идет подготовка дорог к зимнему периоду. Глава Укравтодора объясняет, за каждой дорогой должна быть закреплена организация, которая занимается зимним содержанием. Сейчас проверяют, какие контракты с этими организациями, получили ли они деньги, что закупили и какую технику имеют в наличии.

– Сейчас проводим ревизию, чтобы понимать, на что мы можем рассчитывать, а на что – нет. На бумаге у всех все классно и на 100% готово, но в первые дни мне не понравилось, как работали службы.

Он добавляет, есть области, которые готовы к зиме на 100%, а есть и такие, которые не готовы на 60-70%.

Анонсирует глава ведомства и реформу – кадровые изменения, реорганизацию ГАК Автомобильные дороги Украины.

– Есть несколько облавтодоров, которые уже банкроты, – отмечает он.

К слову, Факты ICTV писали, что известно о новом председателе Укравтодора Александре Кубракове.

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