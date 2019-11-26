Коли Укравтодор презентує план ремонту доріг на 2020 рік та як проходить підготовка до зими – Фактам ICTV розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Ремонт доріг в Україні у 2020 році – тема, яка турбує всіх автовласників. Новопризначений голова Укравтодору, якого 19 листопада представив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, пообіцяв презентувати план дій протягом двох тижнів.

– У нас є декілька сценаріїв – ми розраховуємо лише на кошти Дорожнього фонду, на Дорожній фонд і міжнародні фінансові організації або залучаємо кошти, щоб фінансувати додаткове будівництво наступного року. Зараз над цим працюємо і протягом двох тижнів ми це представимо.

Окрім того, зараз триває підготовка доріг до зимового періоду. Очільник Укравтодору пояснює, за кожною дорогою має бути закріплена організація, яка займається зимовим утриманням. Зараз перевіряють, які контракти з цими організаціями, чи отримали вони гроші, що закупили та яку техніку мають в наявності.

– Зараз проводимо ревізію, щоб розуміти, на що ми можемо розраховувати, а на що – ні. На папері у всіх все класно і на 100% готово, але в перші дні мені не сподобалось, як працювали служби.

Він додає, є області, які готові до зими на 100%, а є й такі, які не готові на 60-70%.

Анонсує голова відомства і реформу – кадрові зміни, реорганізацію ДАК Автомобільні дороги України.

– Є декілька облавтодорів, які вже банкрути, – зазначає він.

До слова, Факти ICTV писали, що відомо про нового голову Укравтодору Олександра Кубракова.