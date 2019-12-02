Громкое дело на $300 тыс. – именно столько запросила чиновница офиса президента Светлана Кондзеля за пост заместителя председателя правления Нафтогаза. Мол, поможет устроиться на хлебное место и сделает протекцию – связи позволяют. Посредником оказалась, как ни странно, экс-заместитель министра культуры Виктория Лесничая.

Детективы НАБУ задержали женщин с поличным. Просто во время того, как в машине бывшей заместителя минкульта передавались деньги. Суд уже избрал фигуранткам дела меры пресечения – экс-заместитель министра на свободе под залог в полмиллиона гривен, чиновница офиса президента – под домашним арестом.

У чиновниц – своя версия происшедшего. Мол, это не взятка, а дружеская помощь наладить бизнес. Лесничая говорит: думала, что в машине передавали не деньги, а презент – колбасу.

Это громкое задержание приоткрыло занавес над тем, как в Украине продаются высокие должности. Оказывается, это огромный теневой бизнес, который процветал в Украине не один десяток лет.

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Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что его должность еще не продавали, но прикрыться именем пытались.

– В 2016 году у меня была личная история, когда человек представился моим двоюродным братом, обещал, что он со мной решит вопрос за $2 млн, – вспоминает Назар Холодницкий.

Факты о продаже должностей, которые всплывали на поверхность – лишь капля в море. Причем, от столичного уровня – до регионального.

2012 год. За то, чтобы не уволили, руководитель подразделения облгосэкоинспекции заплатил $100 тыс. 2016-й – в черной бухгалтерии Партии Регионов зафиксированы данные о подкупе чиновников почти на 2 млрд грн. 2017-й – $300 тыс. за должность в одном из филиалов Укрзализныци.

Максимального расцвета торговля портфелями достигла во времена президентства Януковича. Но и после бегства президента чиновники не брезговали покупать тепленькие места за вечно зеленые. Правда, на горячем задерживают с наличными чаще всего мелкую рыбу. Деньги за высокие должности проводят через оффшоры. Поэтому привлечь к ответственности топ-чиновников сложно.

Так сколько же могли стоить чиновничьи портфели? Какие расценки установились за годы?

До недавнего времени больше всего просили за руководящие должности в министерствах, судах высшей инстанции и правоохранительных органах. Цены за кресло там стартовали от нескольких миллионов долларов. Значительно более скромную сумму с пятью нулями могли запросить, чтобы устроиться в контролирующие органы или заместителями в горсоветах и ​​на таможне. А вот за назначение на должности районного или местного значения надо выложить несколько десятков тысяч долларов. Должности в Кабмине – $100 тыс.

Торговля должностями была отстроена как финансовая пирамида, в которой четко расписаны роли. Тот, кто хочет занять кресло и тот, кто может это устроить. Обязательно между ними посредник, иногда и несколько.

Прайс на кресла судьи и депутата

Но не деньгами едиными. Недавно в Украине разгорелся кадровый секс-скандал. Были обнародованы пленки, где якобы народные депутаты и правоохранители обсуждают, что должность заместителя министра инфраструктуры отдали через постель. Александра Клитина, чья фамилия упоминается в аудиозаписи, после долгой паузы созывает брифинг, чтобы заявить о своей позиции. Правда, эффектной блондинке приходится читать ее с листа.

Чиновница обещает судиться с депутатами в суде. Но должность Клитина на этой неделе таки потеряла. Правда, по другой причине. Она попала на крючок пранкеру и в разговоре с ним сказала, что готова возглавить все министерство.

Новая власть заявляет, что теперь в кадровом вопросе все будет по-новому. Но традиция получать должности за деньги уже въелась глубоко. И на этом даже начали зарабатывать мошенники. Полиция задержала двух мужчин, которые торговали якобы депутатскими мандатами. Цена вопроса – полтора миллиона евро.

Поэтому, если спрос есть, то будут и предложения, пока коррупционную кадровую традицию действительно не сломают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что замминистра Клитину уволили после секс-скандала.