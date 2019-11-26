Как приучить украинцев бороться с коррупцией: опыт США

Общественные организации могут иметь реальное влияние на власть. Такую систему сейчас построили в США. Там общественные деятели борются с коррупцией и выражают позицию народа по любому вопросу, а чиновники вынуждены к ним прислушиваться.

В самом центре Нового Орлеана обрушился недостроенный отель. Из-за этого погибли три человека, еще несколько десятков были ранены. Причиной оказалось отсутствие проверки некачественного строительного проекта.

Новоорлеанский общественный деятель Киф Твитчел считает это ярким образцом коррупции во власти. И говорит, что благодаря усилиям общины ее удалось преодолеть.

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Здание в центре Нового Орлеана, которое хотели перестроить, испортив ее вид, под давлением общественности удалось сохранить, а неудачные проекты отбросить.

Бывший прокурор Рафаэль, который возглавляет уголовную комиссию города, говорит, что общественная организация следит, чтобы правоохранители, суды и власть работали честно. Один из механизмов – это жалобы на коррупционеров.

Свои механизмы комиссия совершенствует уже почти 60 лет. Ее создали по инициативе городских властей, чтобы проверить местных чиновников. И результаты аудита были такими неутешительными, что комиссию разогнали. Тогда люди продолжили свою работу как общественная организация, уже при поддержке бизнеса. Авторитет общественной организации теперь такой, что власть снова приглашает к совместной работе.

Общественные организации в США – это реальный инструмент влияния на власть, поскольку не считаться с мнением общества не так уж и легко.

Виталий Шабунин в Украине делает то, что и американские активисты в США. Центр противодействия коррупции мониторит использование бюджета. Говорит, что сейчас власть более готова прислушиваться к общественному сектору.

Вот только специалистов мало, а финансирование найти непросто. Еще одна причина, что сами украинцы не готовы так тщательно считать бюджетные, а фактически свои деньги.

Эту черту можно воспитать, убеждены американцы. В США уже со школьной скамьи приучают быть волонтером, а еще верить в то, что именно ты можешь изменить страну.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции, принятый Верховной Радой 17 октября.

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