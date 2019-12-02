Гучна справа на $300 тис. – саме стільки запросила чиновниця офісу президента Світлана Кондзеля за посаду заступника голови правління Нафтогазу. Мовляв, допоможе влаштуватися на хлібне місце і зробить протекцію – зв’язки дозволяють. Посередником виявилась, як не дивно, екс-заступниця міністра культури Вікторія Ліснича.

Детективи НАБУ затримали жінок на гарячому. Просто під час того, як в автівці колишньої заступниці мінкульту передавалися гроші. Суд вже обрав фігуранткам справи запобіжні заходи – екс-заступниця міністра на волі під заставу в півмільйона гривень, чиновниця офісу президента – під домашнім арештом.

У чиновниць – своя версія того, що відбулося. Мовляв, це не хабар, а дружня допомога налагодити бізнес. Ліснича каже: думала, що в машині передавали не гроші, а презент – ковбасу.

Це гучне затримання привідкрило завісу над тим, як в Україні продаються високі посади. Виявляється, це величезний тіньовий бізнес, який квітнув в Україні не один десяток років.

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Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький каже, що його посаду ще не продавали, але прикритися ім’ям намагалися.

– В 2016 році у мене була особиста історія, коли особа, яка представлялася моїм двоюрідним братом, обіцяла, що він зі мною вирішить питання за $2 млн, – згадує Назар Холодницький.

Факти про продаж посад, які спливали на поверхню – лише крапля в морі. Причому, від столичного рівня – до регіонального.

2012 рік. За те, щоб не звільнили, керівник підрозділу облдержекоінспекції заплатив $100 тис. 2016-й – у чорній бухгалтерії Партії Регіонів зафіксовані дані про підкуп чиновників майже на 2 млрд грн. 2017-й – $300 тис. за посаду в одній із філій Укрзалізниці.

Максимального розквіту торгівля портфелями досягла в часи президентства Януковича. Але і після втечі президента чиновники не гребували купувати тепленькі місця за вічно зелені. Щоправда, на гарячому затримують із готівкою частіше за все дрібну рибу. Гроші за високі посади проводять через офшори. Тому притягнути до відповідальності топ-чиновників складно.

Так скільки ж могли коштувати чиновницькі портфелі? Які розцінки встановилися за роки?

Донедавна чи не найбільше просили за керівні посади в міністерствах, судах вищої інстанції та правоохоронних органах. Ціни за крісло там стартували від кількох мільйонів доларів. Значно скромнішу суму із п’ятьма нулями могли запросити, щоб влаштуватися в контролюючі органи або заступниками у міськрадах та на митниці. А от за призначення на посади районного чи місцевого значення треба викласти кілька десятків тисяч доларів. Посади в Кабміні – $100 тис.

Торгівля посадами була відбудована наче фінансова піраміда, в якій чітко розписані ролі. Той, хто хоче зайняти крісло і той, хто може це влаштувати. Обов’язково між ними посередник, інколи й кілька.

Прайс на крісла судді і депутата

Та не грошима єдиними. Нещодавно в Україні розгорівся кадровий секс-скандал. Були оприлюднені плівки, де нібито народні депутати та правоохоронці обговорюють, що посаду заступника міністра інфраструктури віддали через ліжко. Олександра Клітіна, чиє прізвище згадується в аудіозаписі, після довгої паузи скликає брифінг, аби заявити про свою позицію. Правда, ефектній білявці доводиться читати її з аркушу.

Чиновниця обіцяє позиватися до депутатів у суді. Але посаду Клітіна цього тижня таки втратила. Щоправда, з іншої причини. Вона потрапила на гачок пранкера і в розмові з ним сказала, що готова очолити все міністерство.

Нова влада заявляє, що тепер у кадровому питанні все буде по-новому. Але традиція отримувати посади за гроші вже в’їлася глибоко. І на цьому навіть почали заробляти шахраї. Поліція затримала двох чоловіків, які торгували начебто депутатськими мандатами. Ціна питання – півтора мільйони євро.

Тож, якщо попит є, то й будуть пропозиції, допоки корупційну кадрову традицію не буде справді зламано.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що заступника міністра Клітіну звільнили після секс-скандалу.