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Факты / Мир

Зеленский упорно работает: Помпео заявил, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией

После избрания президентом Владимира Зеленского Украина продвинулась в борьбе с коррупцией.

Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией после смены власти.

– Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Зеленский упорно работает, – сказал он.

Помпео подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь, чтобы сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции.

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Также он добавил, что еще необходимо проделать большую работу, но сейчас Зеленский “безусловно достиг прогресса” и сделал шаги в правильном направлении.

– Мы радуемся в связи с этим и продолжим поддерживать его усилия, – сказал он.

Напомним, 22 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране отсутствует коррупция на высшем уровне. Также он добавил, что в Украине сейчас хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции.

Источник: Госдепартамент США

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