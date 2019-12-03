Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту ввести уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе”.

В Верховную Раду подан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе”.

Президентский проект закона №2513 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом определен как неотложный.

В пояснительной записке говорится, что “воры в законе” формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду.

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Такие преступные группы характеризуются устойчивыми криминальными традициями, высоким уровнем организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности.

Напомним, в Николаевской области задержали преступников, известных в регионе как банда Апти.