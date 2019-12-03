PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский внес в Раду законопроект о “ворах в законе”

Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту ввести уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе”.

Зеленский внес в Раду законопроект о “ворах в законе”

В Верховную Раду подан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе”.

Президентский проект закона №2513 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом определен как неотложный.

В пояснительной записке говорится, что “воры в законе” формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду.

Читайте: Криминальные авторитеты Украины. Как и по каким правилам живут воры в законе

Такие преступные группы характеризуются устойчивыми криминальными традициями, высоким уровнем организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности.

Напомним, в Николаевской области задержали преступников, известных в регионе как банда Апти.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский собирает СНБО в преддверии нормандской встречи
Зеленский собирает СНБО в преддверии нормандской встречи
Роман Труба
Перезагрузка ГБР: правую руку Трубы подозревают в получении $150 тыс. взятки
Верховна Рада
Трансплантация органов и лизинг: повестка дня Рады на 4 декабря
Заседание Верховной Рады 3 декабря (ОНЛАЙН)
Заседание Верховной Рады 3 декабря (ОНЛАЙН)
Транспортировка газа и ГБР: повестка дня Рады на 3 декабря
Транспортировка газа и ГБР: повестка дня Рады на 3 декабря
Майкл Помпео
Зеленский упорно работает: Помпео заявил, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией
Проект итогового документа нормандского саммита уже есть – Кулеба
Проект итогового документа нормандского саммита уже есть – Кулеба
Транзит газа
Максимум 30% из одного источника: Зеленский поручил пересмотреть поставки нефти и газа
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка