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Факти / Україна

Зеленський вніс до Ради законопроект про “злодіїв у законі”

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту ввести кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі “злодія у законі”.

Зеленський вніс до Ради законопроект про “злодіїв у законі”

До Верховної Ради подано законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі “злодія у законі”.

Президентський проект закону №2513 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою визначено як невідкладний.

У пояснювальній записці йдеться, що “злодії у законі” формують в Україні типове для країн колишнього СРСР злочинне середовище.

Читайте: Кримінальні авторитети України. Як та за якими правилами живуть злодії в законі

Такі злочинні групи характеризуються сталими кримінальними традиціями, високим рівнем організованості, ієрархічності, закритості та конспіративності.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали злочинців, відомих у регіоні як банда Апті.

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