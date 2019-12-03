Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту ввести кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі “злодія у законі”.

До Верховної Ради подано законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі “злодія у законі”.

Президентський проект закону №2513 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою визначено як невідкладний.

У пояснювальній записці йдеться, що “злодії у законі” формують в Україні типове для країн колишнього СРСР злочинне середовище.

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Такі злочинні групи характеризуються сталими кримінальними традиціями, високим рівнем організованості, ієрархічності, закритості та конспіративності.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали злочинців, відомих у регіоні як банда Апті.