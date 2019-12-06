Министерство финансов планирует в следующем году сократить объем госдолга к ВВП на 10%.

Министр финансов Оксана Маркарова во время часа вопросов к правительству сообщила, что Украина планирует в 2020 году сократить объем государственного долга к ВВП до 50%.

Сейчас он составляет 60%, то есть его планируют сократить на 10%.

По словам министра финансов, валютная чувствительность государственного долга привела к тому, что в кризисный период он составлял 80% к ВВП.

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К слову, ранее Оксана Маркарова сообщила, что проблема государственного долга Украины может быть решена через один-два года.

Она отметила, что отношение госдолга к ВВП постепенно снижается.