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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Минфин планирует сократить объем госдолга до 50% ВВП в 2020 – Маркарова

Министерство финансов планирует в следующем году сократить объем госдолга к ВВП на 10%.

держборг

Министр финансов Оксана Маркарова во время часа вопросов к правительству сообщила, что Украина планирует в 2020 году сократить объем государственного долга к ВВП до 50%.

Сейчас он составляет 60%, то есть его планируют сократить на 10%.

По словам министра финансов, валютная чувствительность государственного долга привела к тому, что в кризисный период он составлял 80% к ВВП.

Читайте: Кабмин планирует уменьшить госдолг в 2020 году

К слову, ранее Оксана Маркарова сообщила, что проблема государственного долга Украины может быть решена через один-два года.

Она отметила, что отношение госдолга к ВВП постепенно снижается.

Фото: НБУ

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