Міністерство фінансів планує наступного року скоротити обсяг держборгу до ВВП на 10%.

Міністр фінансів Оксана Маркарова під час години питань до уряду повідомила, що Україна планує у 2020 році скоротити обсяг державного боргу до ВВП до 50%.

Наразі він становить 60%, тобто його планують скоротити на 10%.

За словами міністра фінансів, валютна чутливість державного боргу призвела до того, що в кризовий період він становив 80% до ВВП.

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До слова, раніше Оксана Маркарова повідомила, що проблема державного боргу України може бути вирішена через один-два роки.

Вона зазначила, що відношення держборгу до ВВП поступово знижується.