PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Мінфін планує скоротити обсяг держборгу до 50% ВВП у 2020 – Маркарова

Міністерство фінансів планує наступного року скоротити обсяг держборгу до ВВП на 10%.

держборг

Міністр фінансів Оксана Маркарова під час години питань до уряду повідомила, що Україна планує у 2020 році скоротити обсяг державного боргу до ВВП до 50%.

Наразі він становить 60%, тобто його планують скоротити на 10%.

За словами міністра фінансів, валютна чутливість державного боргу призвела до того, що в кризовий період він становив 80% до ВВП.

Читайте: Кабмін планує зменшити держборг у 2020 році

До слова, раніше Оксана Маркарова повідомила, що проблема державного боргу України може бути вирішена через один-два роки.

Вона зазначила, що відношення держборгу до ВВП поступово знижується.

Фото: НБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

МВФ
Україна планує відмовитися від співпраці з МВФ у 2023 році – Маркарова
Місія МВФ очікує на прискорення реформ в Україні
Місія МВФ очікує на прискорення реформ в Україні
Бюджет 2020. На скільки зросте мінімальна зарплата та чи будуть субсидії
Бюджет 2020. На скільки зросте мінімальна зарплата та чи будуть субсидії
Проблему держборгу України вирішать через рік-два – прогноз Маркарової
Проблему держборгу України вирішать через рік-два – прогноз Маркарової
Пенсії
Коли в Україні відбудеться перерахунок пенсій – Маркарова
Алексей Гончарук
Зростання ВВП на 3,7% – прогноз Кабміну на 2020 рік
Оксана Маркарова
До кінця року Україна може отримати транш ЄС – Маркарова
Переговори з МВФ: українська делегація вилетіла до Вашингтона
Переговори з МВФ: українська делегація вилетіла до Вашингтона
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка