В законопроекте о бюджете на 2020 год будет уменьшение государственного дефицита бюджета.

Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства сказал, что в следующем году будет уменьшен дефицит Госбюджета.

– До 2 ноября мы должны подать уже более подготовленный проект бюджета на 2020 год с учетом нового прогноза по макроцифрам на следующий год. Но уже сейчас то, что можно было реально учесть, мы учли. Это означает, что в этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение государственного дефицита бюджета, и это правительство и программа президента намерена уменьшать долг, который государство сегодня имеет, – сказал премьер-министр.

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По словам Гончарука, они стремятся на определенном этапе выйти на бездефицитий бюджет, когда расходы равны доходам.

Напомним, Кабинет министров Украины 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2020 год.