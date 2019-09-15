PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кабмин планирует уменьшить госдолг в 2020 году

В законопроекте о бюджете на 2020 год будет уменьшение государственного дефицита бюджета.

Кабмин планирует уменьшить госдолг в 2020 году

Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства сказал, что в следующем году будет уменьшен дефицит Госбюджета.

– До 2 ноября мы должны подать уже более подготовленный проект бюджета на 2020 год с учетом нового прогноза по макроцифрам на следующий год. Но уже сейчас то, что можно было реально учесть, мы учли.

Это означает, что в этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение государственного дефицита бюджета, и это правительство и программа президента намерена уменьшать долг, который государство сегодня имеет, – сказал премьер-министр.

Читайте: Как стать премьером в 35 и куда инвестировать в Украине – Гончарук

По словам Гончарука, они стремятся на определенном этапе выйти на бездефицитий бюджет, когда расходы равны доходам.

Напомним, Кабинет министров Украины 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2020 год.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Со следующего года правительство планирует уменьшать налоги – Гончарук
Со следующего года правительство планирует уменьшать налоги – Гончарук
гривня
На оборонную сферу в 2020 году выделят более 200 млрд грн
Оксана Маркарова
Госбюджет-2020: минимальная зарплата вырастет на 550 грн
Олексій Гончарук
Кабмин внес в Раду проект Госбюджета на 2020 год
Перепись населения может состояться уже в этом году – премьер
Перепись населения может состояться уже в этом году – премьер
Олексій Гончарук
Как стать премьером в 35 и куда инвестировать в Украине – Гончарук
Гончарук – инвесторам из Катара: В Украине есть прекрасные футбольные клубы
Гончарук – инвесторам из Катара: В Украине есть прекрасные футбольные клубы
Бюджет Украины 2020 на обсуждении с МВФ – когда документ внесут в Раду
Бюджет Украины 2020 на обсуждении с МВФ – когда документ внесут в Раду
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка