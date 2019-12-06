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Факты / Украина

В Украине заработал Инвестиционный атлас недропользователя

6 декабря в Украине заработал Инвестиционный атлас недропользователя, который не имеет аналогов в стране.

опимах

Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах презентовал Инвестиционный атлас недропользователя.

Сервис не имеет аналогов в Украине. Он разработан совместно с Государственным научно-производственным предприятием Геоинформ Украины, НАК Надра Украины, Укргеофизика и Украинский государственный геологоразведочный институт.

– Это впервые Государственная служба геологии и недр реализовала подобный проект, мы позаимствовали опыт других стран и создали путеводитель для инвесторов, цель которого — ознакомить недропользователя с объектами, готовыми для инвестирования, – сказал он.

По его словам, Атлас будет постоянно обновляться и дополняться актуальной информацией. Сейчас в нем шесть корзин, которые представляют категории объектов по видам полезных ископаемых: углеводороды, металлические руды, неметаллические руды, подземные воды, твердые горючие ископаемые, драгоценные и полудрагоценные камни.

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Для сервиса отобраны перспективные площади для первых трех категорий. Недропользователям предлагают самостоятельно номинировать лоты по шести категориям.

– Каждый недропользователь имеет право инициировать выставление участка из предложенного перечня на открытые электронные аукционы и номинировать свои предложения. Это ваш шанс победить в открытых и конкурентных торгах, –  сказал он.

Создание сервиса проводится в рамках государственной политики по привлечению инвестиций в сферу недропользования.

– Госгеонедра должна стать прозрачным сервисным учреждением, которое создает комфортные условия для привлечения инвестиций и развития добывающей отрасли, – добавил Опимах.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной службе геологии и недр подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы.

Источник: Кабмин

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