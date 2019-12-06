6 грудня в Україні запрацював Інвестиційний атлас надрокористувача, який не має аналогів в країні.
Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах презентував Інвестиційний атлас надрокористувача.
Сервіс не має аналогів в Україні. Він розроблений спільно з Державним науково-виробничим підприємством Геоінформ України, НАК Надра України, Укргеофізика та Український державний геологорозвідувальний інститут.
– Це вперше Державна служба геології та надр реалізувала подібний проект, ми запозичили досвід інших країн і створили путівник для інвесторів, мета якого — ознайомити надрокористувача з об’єктами, готовими для інвестування, – сказав він.
За його словами, Атлас буде постійно оновлюватися і доповнюватися актуальною інформацією. Зараз у ньому шість кошиків, які представляють категорії об’єктів за видами корисних копалин: вуглеводні, металеві руди неметалеві руди, підземні води, тверді горючі копалини, дорогоцінні й напівкоштовні камені.
Читайте: Держгеонадра планує провести перші електронні торги нафтогазовими ділянками
Для сервісу відібрані перспективні площі для перших трьох категорій. Надрокористувачам пропонують самостійно номінувати лоти по шести категоріям.
– Кожен надрокористувач має право ініціювати виставлення ділянки із запропонованого переліку на відкриті електронні аукціони і висувати свої пропозиції. Це ваш шанс перемогти у відкритих і конкурентних торгах, – сказав він.
Створення сервісу проводиться в рамках державної політики по залученню інвестицій в сферу Надрокористування.
– Держгеонадра повинна стати прозорим сервісним установою, яка створює комфортні умови для залучення інвестицій і розвитку добувної галузі, – додав Опімах.
Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Державній службі геології та надр підготувати максимальна кількість спецдозволів на користування надрами для виставлення на аукціони.