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Факти / Україна

В Україні запрацював Інвестиційний атлас надрокористувача

6 грудня в Україні запрацював Інвестиційний атлас надрокористувача, який не має аналогів в країні.

опимах

Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах презентував Інвестиційний атлас надрокористувача.

Сервіс не має аналогів в Україні. Він розроблений спільно з Державним науково-виробничим підприємством Геоінформ України, НАК Надра України, Укргеофізика та Український державний геологорозвідувальний інститут.

– Це вперше Державна служба геології та надр реалізувала подібний проект, ми запозичили досвід інших країн і створили путівник для інвесторів, мета якого — ознайомити надрокористувача з об’єктами, готовими для інвестування, – сказав він.

За його словами, Атлас буде постійно оновлюватися і доповнюватися актуальною інформацією. Зараз у ньому шість кошиків, які представляють категорії об’єктів за видами корисних копалин: вуглеводні, металеві руди неметалеві руди, підземні води, тверді горючі копалини, дорогоцінні й напівкоштовні камені.

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Для сервісу відібрані перспективні площі для перших трьох категорій. Надрокористувачам пропонують самостійно номінувати лоти по шести категоріям.

– Кожен надрокористувач має право ініціювати виставлення ділянки із запропонованого переліку на відкриті електронні аукціони і висувати свої пропозиції. Це ваш шанс перемогти у відкритих і конкурентних торгах, – сказав він.

Створення сервісу проводиться в рамках державної політики по залученню інвестицій в сферу Надрокористування.

– Держгеонадра повинна стати прозорим сервісним установою, яка створює комфортні умови для залучення інвестицій і розвитку добувної галузі, – додав Опімах.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Державній службі геології та надр підготувати максимальна кількість спецдозволів на користування надрами для виставлення на аукціони.

Джерело: Урядовий портал

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